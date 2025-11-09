Nawigacja

Tak Weronika Rosati mieszka w Los Angeles. Skromnie, ale w gwiazdorskiej dzielnicy

Autor EmEl

Nieźle się tam urządziła. ZDJĘCIA.

Weronika Rosati, fot. Instagram.

1 / 10

Tak mieszka Weronika Rosati 

Weronika Rosati od lat mieszka w Los Angeles. To tam polska aktorka stworzyła sobie raj na ziemi. 

Razem z córeczką mieszkają w minimalistycznym i skromnym mieszkaniu. Rządzi tu ład i harmonia.

Weronika Rosati, fot. Instagram.

2 / 10

Tak mieszka Weronika Rosati 

Weronika Rosati uwielbia w wolnym czasie ćwiczyć jogę. Robi to w salonie, który jest utrzymany w stonowanych kolorach. 

Oczywiście nie mogło w nim zabraknąć zabawek jej córki — Elizabeth. Dziewczynka otrzymała imię po ukochanej aktorce Weroniki Rosati — Elizabeth Taylor.

Weronika Rosati, fot. Instagram.

3 / 10

Tak mieszka Weronika Rosati 

Weronika Rosati ma apartament w dzielnicy Marina del Rey. To miejsce, które jest znane z luksusowych apartamentów. 

Bliskość do krystalicznie czystego oceanu jest dla mieszkających niesamowitą zaletą.

Weronika Rosati, fot. Instagram.

4 / 10

Tak mieszka Weronika Rosati 

Weronika Rosati nie lubi przepychu we wnętrzach. Jej mieszkanie jest utrzymane w stonowanych kolorach. 

Aktorka zdecydowała się na połączenie beżu z bielą.

Weronika Rosati, fot. Instagram.

5 / 10

Tak mieszka Weronika Rosati 

Kuchnia i salon nie są zbyt duże, ale elementy w postaci drewnianych szafek w jasnych kolorach i zdjęć w złotych ramkach dodają całości przytulności.

Całość prezentuje się bardzo estetycznie. 

Weronika Rosati, fot. Instagram.

6 / 10

Tak mieszka Weronika Rosati 

Weronika Rosati chętnie też zagląda do swojej toaletki w sypialni, która jest dla niej oazą spokoju. 

To tam wieczorem zmywa makijaż po całym dniu i dba o swoją wrażliwą cerę.

Weronika Rosati, fot. Instagram.

7 / 10

Tak mieszka Weronika Rosati 

Weronika Rosati uwielbia w swoim mieszkaniu to, że ma bardzo bliski dostęp do oceanu. 

Aktorka chętnie spaceruje brzegiem razem ze swoją córką — Elizabeth.

Weronika Rosati, fot. Instagram.

8 / 10

Tak mieszka Weronika Rosati 

Promienie słoneczne chętnie łapie na tarasie, który jest urządzony bardzo gustownie i praktycznie.

Tu drewno miesza się z minimalistycznymi, białymi dodatkami.

Weronika Rosati, fot. Instagram.

9 / 10

Tak mieszka Weronika Rosati 

Na uwagę zasługuje również sypialnia Weroniki Rosati, która została urządzona w białych kolorach. 

Całość przywołuje nam na myśl skandynawski trend wystroju wnętrz.

Weronika Rosati, fot. Instagram.

10 / 10

Tak mieszka Weronika Rosati 

Weronika Rosati traktuje też swój dom jako miejsce pracy. To tam nagrywa self-tapy do castingów. 

Co myślicie o mieszkaniu Weroniki Rosati w Los Angeles? Podoba wam się ten wystrój wnętrz?

