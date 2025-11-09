Tak Weronika Rosati mieszka w Los Angeles. Skromnie, ale w gwiazdorskiej dzielnicy
Nieźle się tam urządziła. ZDJĘCIA.
Weronika Rosati od lat mieszka w Los Angeles. To tam polska aktorka stworzyła sobie raj na ziemi.
Razem z córeczką mieszkają w minimalistycznym i skromnym mieszkaniu. Rządzi tu ład i harmonia.
Weronika Rosati uwielbia w wolnym czasie ćwiczyć jogę. Robi to w salonie, który jest utrzymany w stonowanych kolorach.
Oczywiście nie mogło w nim zabraknąć zabawek jej córki — Elizabeth. Dziewczynka otrzymała imię po ukochanej aktorce Weroniki Rosati — Elizabeth Taylor.
Weronika Rosati ma apartament w dzielnicy Marina del Rey. To miejsce, które jest znane z luksusowych apartamentów.
Bliskość do krystalicznie czystego oceanu jest dla mieszkających niesamowitą zaletą.
Weronika Rosati nie lubi przepychu we wnętrzach. Jej mieszkanie jest utrzymane w stonowanych kolorach.
Aktorka zdecydowała się na połączenie beżu z bielą.
Kuchnia i salon nie są zbyt duże, ale elementy w postaci drewnianych szafek w jasnych kolorach i zdjęć w złotych ramkach dodają całości przytulności.
Całość prezentuje się bardzo estetycznie.
Weronika Rosati chętnie też zagląda do swojej toaletki w sypialni, która jest dla niej oazą spokoju.
To tam wieczorem zmywa makijaż po całym dniu i dba o swoją wrażliwą cerę.
Weronika Rosati uwielbia w swoim mieszkaniu to, że ma bardzo bliski dostęp do oceanu.
Aktorka chętnie spaceruje brzegiem razem ze swoją córką — Elizabeth.
Promienie słoneczne chętnie łapie na tarasie, który jest urządzony bardzo gustownie i praktycznie.
Tu drewno miesza się z minimalistycznymi, białymi dodatkami.
Na uwagę zasługuje również sypialnia Weroniki Rosati, która została urządzona w białych kolorach.
Całość przywołuje nam na myśl skandynawski trend wystroju wnętrz.
Weronika Rosati traktuje też swój dom jako miejsce pracy. To tam nagrywa self-tapy do castingów.
Co myślicie o mieszkaniu Weroniki Rosati w Los Angeles? Podoba wam się ten wystrój wnętrz?