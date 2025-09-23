Danuta Martyniuk jest dziś nie do poznania. Przeszła spektakularną metamorfozę!
Zenon i Danuta Martyniuk tworzą zgrane małżeństwo od 4 lutego 1989 roku. Para wychowywała wspólnie jedynego syna — Daniela, który urodził się 1 sierpnia 1989 roku.
Danuta Martyniuk na przestrzeni lat przeszła spektakularną metamorfozę. Dziś wygląda jak modelka, ale kiedyś tak nie było…
Danuta Martyniuk zawsze była piękną i zadbaną kobietą. Nie przywiązywała jednak tak dużej wagi jak dziś do wyglądu swojej sylwetki.
Żona Zenona Martyniuka miała boskie kobiece kształty i ciemny kolor włosów, który po latach postanowiła zmienić…
Danuta Martyniuk jest z natury drobną kobietą, ale od zawsze miała słabość do słodyczy i nocnych przekąsek. Musiała z nich całkowicie zrezygnować, żeby wyszczupleć.
„Kiedy przy moim wzroście 154 centymetrów waga pokazała 67 kilogramów, wiedziałam, że przede wszystkim muszę przestać jeść słodycze, bo to one mnie gubiły” — powiedziała w „Pytaniu na śniadanie”.
Później Danuta Martyniuk oprócz słodyczy wyeliminowała z jadłospisu także wszelkie tłuste potrawy.
Nie stosuje jednak żadnej rygorystycznej diety, ale wie, że we wszystkim trzeba zachować umiar.
Cudowną potrawą, która sprawiła, że schudła sporo kilogramów okazał się kisiel z siemienia lnianego.
To on spowodował, że celebrytce było łatwiej zgubić nadprogramowe kilogramy…
Ogromną motywacją do zmiany był także hejt, który spotkał Danutę Martyniuk. Żona wokalisty disco polo wiedziała, że musi zacząć działać!
„Czytałam nieprzychylne komentarze, że jestem za gruba, wyglądam jak mama Zenka… To mnie zmotywowało. Pomyślałam: o nie! Muszę coś zmienić” — wyznała w śniadaniówce TVP.
Później poszło już górki! Zmianę nawyków żywieniowych Danuta Martyniuk połączyła z aktywnością fizyczną.
Oprócz tego zapisała się także na serię zabiegów medycyny estetycznej, takich jak stymulatory tkankowe. Przeszła również lifting twarzy!
Danuta Martyniuk zrobiła sobie także korektę nosa, który dziś jest dużo mniejszy niż kiedyś i bardziej jej się podoba.
Żona Zenka Martyniuka jest teraz zadowolona ze swojego wyglądu, ale zapowiedziała, że przejdzie jeszcze przez kilka drobnych zabiegów na twarz.
Odmieniona Danuta Martyniuk chętnie pojawia się na wielkich wyjściach wieczorowych.
Zachwyca wszystkich stylem i modowym wyczuciem smaku.
Danuta Martyniuk najlepiej czuje się zaopiekowana w towarzystwie lekarzy medycyny estetycznej, z których usług regularnie korzysta.
Danuta Martyniuk także zrobiła wielkie porządki w szafie.
Dziś jej styl jest bardziej wyrazisty i stawia na klasyczne połączenia kolorystyczne z twistem.
Danuta Martyniuk wie, jak podkręcić udaną stylizację wojskowym płaszczem w męskim stylu.
Ta stylizacja to modowy strzał w dychę!
Kaka | 23 września 2025
Pięknie wygląda