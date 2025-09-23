times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci Styl gwiazd

Danuta Martyniuk jest dziś nie do poznania. Przeszła spektakularną metamorfozę!

Zobacz, jak teraz wygląda żona Zenona Martyniuka! [ZDJĘCIA]

Danuta Martyniuk Stylizacje Gwiazd Zenon Martyniuk
/ 23.09.2025 /
EmEl
Danuta Martyniuk źródło fot. AKPA.

1 / 12

Metamorfoza Danuty Martyniuk 

Zenon i Danuta Martyniuk tworzą zgrane małżeństwo od 4 lutego 1989 roku. Para wychowywała wspólnie jedynego syna — Daniela, który urodził się 1 sierpnia 1989 roku. 

Danuta Martyniuk na przestrzeni lat przeszła spektakularną metamorfozę. Dziś wygląda jak modelka, ale kiedyś tak nie było…

Zenon Martyniuk, Danuta Martyniuk, fot. AKPA.

2 / 12

Metamorfoza Danuty Martyniuk 

Danuta Martyniuk zawsze była piękną i zadbaną kobietą. Nie przywiązywała jednak tak dużej wagi jak dziś do wyglądu swojej sylwetki.

Żona Zenona Martyniuka miała boskie kobiece kształty i ciemny kolor włosów, który po latach postanowiła zmienić…

Zenon Martyniuk, Danuta Martyniuk, fot. AKPA.

3 / 12

Metamorfoza Danuty Martyniuk 

Danuta Martyniuk jest z natury drobną kobietą, ale od zawsze miała słabość do słodyczy i nocnych przekąsek. Musiała z nich całkowicie zrezygnować, żeby wyszczupleć.

„Kiedy przy moim wzroście 154 centymetrów waga pokazała 67 kilogramów, wiedziałam, że przede wszystkim muszę przestać jeść słodycze, bo to one mnie gubiły” — powiedziała w „Pytaniu na śniadanie”.

Zenon Martyniuk, Danuta Martyniuk, fot. AKPA.

4 / 12

Metamorfoza Danuty Martyniuk 

Później Danuta Martyniuk oprócz słodyczy wyeliminowała z jadłospisu także wszelkie tłuste potrawy.

Nie stosuje jednak żadnej rygorystycznej diety, ale wie, że we wszystkim trzeba zachować umiar.

Zenon Martyniuk, Danuta Martyniuk, fot. AKPA.

5 / 12

Metamorfoza Danuty Martyniuk 

Cudowną potrawą, która sprawiła, że schudła sporo kilogramów okazał się kisiel z siemienia lnianego.

To on spowodował, że celebrytce było łatwiej zgubić nadprogramowe kilogramy…

Zenon Martyniuk, Danuta Martyniuk, fot. AKPA.

6 / 12

Metamorfoza Danuty Martyniuk 

Ogromną motywacją do zmiany był także hejt, który spotkał Danutę Martyniuk. Żona wokalisty disco polo wiedziała, że musi zacząć działać! 

„Czytałam nieprzychylne komentarze, że jestem za gruba, wyglądam jak mama Zenka… To mnie zmotywowało. Pomyślałam: o nie! Muszę coś zmienić”  — wyznała w śniadaniówce TVP.

Danuta Martyniuk, fot. AKPA.

7 / 12

Metamorfoza Danuty Martyniuk 

Później poszło już  górki! Zmianę nawyków żywieniowych Danuta Martyniuk połączyła z aktywnością fizyczną.

Oprócz tego zapisała się także na serię zabiegów medycyny estetycznej, takich jak stymulatory tkankowe. Przeszła również lifting twarzy! 

Danuta Martyniuk, fot. AKPA.

8 / 12

Metamorfoza Danuty Martyniuk 

Danuta Martyniuk zrobiła sobie także korektę nosa, który dziś jest dużo mniejszy niż kiedyś i bardziej jej się podoba. 

Żona Zenka Martyniuka jest teraz zadowolona ze swojego wyglądu, ale zapowiedziała, że przejdzie jeszcze przez kilka drobnych zabiegów na twarz.

Danuta Martyniuk, fot. AKPA.

9 / 12

Metamorfoza Danuty Martyniuk 

Odmieniona Danuta Martyniuk chętnie pojawia się na wielkich wyjściach wieczorowych. 

Zachwyca wszystkich stylem i modowym wyczuciem smaku.

Danuta Martyniuk, Kalina Ben Sira, Mery Fajst, Robert Fajst, SK, Kalina Ben Sira (klinika La Perla) i Danuta Martyniuk na pokazie mody, fot. Podlewski/AKPA.

10 / 12

Metamorfoza Danuty Martyniuk 

Danuta Martyniuk najlepiej czuje się zaopiekowana w towarzystwie lekarzy medycyny estetycznej, z których usług regularnie korzysta. 

Danuta Martyniuk, fot. AKPA.

11 / 12

Metamorfoza Danuty Martyniuk 

Danuta Martyniuk także zrobiła wielkie porządki w szafie.

Dziś jej styl jest bardziej wyrazisty i stawia na klasyczne połączenia kolorystyczne z twistem.

Danuta Martyniuk, fot. AKPA.

12 / 12

Metamorfoza Danuty Martyniuk 

Danuta Martyniuk wie, jak podkręcić udaną stylizację wojskowym płaszczem w męskim stylu.

Ta stylizacja to modowy strzał w dychę!

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kaka | 23 września 2025 Odpowiedz

Pięknie wygląda

POLECANE DLA CIEBIE
Adwokat Rynkowskiego o kulisach przesłuchania. Wspomniał też o stanie muzyka: „Jest rozbity tą sytuacją”
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Edyta Rynkowska Nie żyje
Adwokat Rynkowskiego o kulisach przesłuchania. Wspomniał też o stanie muzyka: „Jest rozbity tą sytuacją”
Muzyk nie może pozbierać się po stracie ukochanej...
Dramat w rodzinie Adama Małysza! Córka sportowca prosi o pomoc. Ruszyła już zbiórka
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Adam Małysz Córka
Dramat w rodzinie Adama Małysza! Córka sportowca prosi o pomoc. Ruszyła już zbiórka
"Nawet najmniejsza pomoc, będzie dla nas bezcenna i da nam siłę..."
Przez lata Dymna nie miała kontaktu z chrześnicą. Teraz Englert przerwała milczenie!
Aktualności Polscy celebryci
Anna Dymna Beata ścibakówna
Przez lata Dymna nie miała kontaktu z chrześnicą. Teraz Englert przerwała milczenie!
Dlaczego aktorki nie miały ze sobą kontaktu?!
Kamery uchwyciły dziwne zachowanie Karola Nawrockiego w ONZ. Prezydent znów wywołał sensację (WIDEO)
Aktualności Ale plota! Wpadki gwiazd
Karol Nawrocki Niktoyna
Kamery uchwyciły dziwne zachowanie Karola Nawrockiego w ONZ. Prezydent znów wywołał sensację (WIDEO)
"Totalna kompromitacja" - komentują politycy.
Zgrzyt w parze Zillmann – Lesar? „Jak ona szaleje, to staję z boku”. Ostra wymiana zdań na wizji!
Aktualności Newsy Programy TV VIDEO Kozaczka
Janja Lesar Katarzyna Zillman
Zgrzyt w parze Zillmann – Lesar? „Jak ona szaleje, to staję z boku”. Ostra wymiana zdań na wizji!
Tak wygląda współpraca żeńskiego duetu w „TzG”!
James Van Der Beek podbił serca fanów w „Jeziorze Marzeń”. Teraz choruje na raka
Aktualności Zagraniczni celebryci
Choroby Gwiazd James Van Der Beek
James Van Der Beek podbił serca fanów w „Jeziorze Marzeń”. Teraz choruje na raka
Do sieci trafiło przejmujące zdjęcie schorowanego aktora...
Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo
Polscy celebryci Styl gwiazd
Paulina Smaszcz Styl Gwiazd
Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo
Była żona Macieja Kurzajewskiego znów zaskakuje.
Wersow kupiła mieszkanie „na wszelki wypadek”? Internauci przecierają oczy ze zdumienia
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Wersow
Wersow kupiła mieszkanie „na wszelki wypadek”? Internauci przecierają oczy ze zdumienia
Nowa inwestycja youtuberki wywołała gorącą dyskusję. Sama Wersow tłumaczy, dlaczego postawiła na takie rozwiązanie.
Marta Nawrocka szczerze o swoich dzieciach. Podjęła decyzję ws. edukacji zdrowotnej!
Aktualności Polscy celebryci
Dzieci Gwiazd Karol Nawrocki
Marta Nawrocka szczerze o swoich dzieciach. Podjęła decyzję ws. edukacji zdrowotnej!
Pierwsza Dama RP zdecydowała się na niespodziewany krok! Poparł ją mąż...
Ewa Minge o wizerunku Paulli. Zdradziła, co myśli o znanej wokalistce!
Aktualności Polscy celebryci
Ewa Minge Paulla
Ewa Minge o wizerunku Paulli. Zdradziła, co myśli o znanej wokalistce!
Projektantka niegdyś miała z nią konflikt w programie "Jestem, jaki jestem" Michała Wiśniewskiego...
Martyna Wojciechowska nie gryzła się w język w Sejmie. Jasne słowa o edukacji zdrowotnej
Aktualności Newsy
Barbara Nowacka Martyna Wojciechowska
Martyna Wojciechowska nie gryzła się w język w Sejmie. Jasne słowa o edukacji zdrowotnej
Dziennikarka spotkała się z ministrą edukacji Barbarą Nowacką.
Marta Nawrocka pokazała w Nowym Jorku zupełnie inne oblicze. Nie do wiary co powiedziała do dziewczynki (WIDEO)
Aktualności Newsy
Marta Nawrocka
Marta Nawrocka pokazała w Nowym Jorku zupełnie inne oblicze. Nie do wiary co powiedziała do dziewczynki (WIDEO)
Spotkanie przed słynną pierogarnią na Brooklynie, przybrało nieoczekiwany obrót.
Kto odpowie za wypadek Katarzyny Stoparczyk? Śledczy wydali tajemniczy komunikat
Aktualności Newsy
Katarzyna Stoparczyk śmiertelny Wypadek
Kto odpowie za wypadek Katarzyny Stoparczyk? Śledczy wydali tajemniczy komunikat
Na jaw wychodzą nowe informacje w sprawie tragedii z 5 września.
Ewa Minge wyzywa na pojedynek Pavlović: „Stańmy w zawody Iwonko”
Aktualności Polscy celebryci
Ewa Minge Rafał Maserak
Ewa Minge wyzywa na pojedynek Pavlović: „Stańmy w zawody Iwonko”
Projektantka mody zdradziła nam, co się działo za kulisami "Tańca z Gwiazdami"...
Jak uniknąć przepłacania za polisę?
Aktualności
Poradnik
Jak uniknąć przepłacania za polisę?
Porównywarka OC/AC w praktyce
Dlaczego Ryszard Rynkowski wciąż nie został przesłuchany? Prokuratura ujawnia szczegóły
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Edyta Rynkowska Ryszard Rynkowski
Dlaczego Ryszard Rynkowski wciąż nie został przesłuchany? Prokuratura ujawnia szczegóły
Śledczy ujawniają nowe szczegóły tragedii.
 