Strój Nawrockiej na spotkaniu z Melanią Trump miał ukryty przekaz. To gest w stronę Polaków!

Stylizacja Marty Nawrockiej

„W dyplomacji Pierwsze Damy od dekad są najlepszymi tłumaczkami języka dress codu. Marta Nawrocka, debiutując na amerykańskich salonach, wysyła komunikat odczytywalny wprost: chce mówić językiem wielkich ikon, ale po swojemu po polsku bez wstydu.

Była pilną uczennicą w szkole stylu.

Jackie Kennedy dała jej klasykę garsonkę, pastel i prostą linię, które zawsze działają na wyobraźnię Amerykanów, uwielbiała ubrania Chanel i tą kartą zagrała Nawrocka, występując ostatnio w żółtej garsonce. To fundament elegancji, ale u Nawrockiej czasem pastel spotyka się z połyskiem i dekoracyjnym guzikiem, przez co klasyczna nuta przechodzi w ton troszkę teatralny” — podsumowała stylistka.