Strój Nawrockiej na spotkaniu z Melanią Trump miał ukryty przekaz. To gest w stronę Polaków!

"Pierwsza Dama, która ma potencjał, ale..." — zaczęła znana ekspertka mody.

Ewa Rubasińska-ianiro Marta Nawrocka Stylizacje Gwiazd
/ 24.09.2025 /
EmEl
Ewa Rubasińska-Ianiro, fot. Instagram.

1 / 7

Stylizacja Marty Nawrockiej 

Ewa Rubasińska-Ianiro jest znaną stylistką gwiazd. Współpracowała między innymi z Katarzyną Zdanowicz, Ewą Farną, Dodą, czy też Edytą Górniak.

Stylistka fachowym okiem oceniła ostatnią stylizację Marty Nawrockiej, w której pojawiła się na spotkaniu z Melanią Trump w Nowym Jorku. 

Ewa Rubasińska-Ianiro, fot. AKPA.

2 / 7

Stylizacja Marty Nawrockiej 

„W dyplomacji Pierwsze Damy od dekad są najlepszymi tłumaczkami języka dress codu. Marta Nawrocka, debiutując na amerykańskich salonach, wysyła komunikat odczytywalny wprost: chce mówić językiem wielkich ikon, ale po swojemu po polsku bez wstydu.Była pilną uczennicą w szkole stylu.Jackie Kennedy dała jej klasykę garsonkę, pastel i prostą linię, które zawsze działają na wyobraźnię Amerykanów, uwielbiała ubrania Chanel i tą kartą zagrała Nawrocka, występując ostatnio w żółtej garsonce. To fundament elegancji, ale u Nawrockiej czasem pastel spotyka się z połyskiem i dekoracyjnym guzikiem, przez co klasyczna nuta przechodzi w ton troszkę teatralny” — podsumowała stylistka.

Screenshot

3 / 7

Stylizacja Marty Nawrockiej 

Wizyta Karola i Marty Nawrockich w USA odbiła się szerokim echem w mediach. Zdaniem naszej ekspertki — słusznie! Wyjątkowa stylizacja Pierwszej Damy podbiła rangę całego wydarzenia, ale też znana stylistka zauważyła drobny błąd w sztuce! 

Melania Trump podsunęła jej odwagę bycia silną sobą, więc wybór butów we wzór wężowej skóry czy złote akcenty to echo luksusu i kobiecej pewności siebie. Różnica polega na tym, że Melania trzymała błysk w ryzach, u Nawrockiej bywa, że błysk czasami przejmuje prowadzenie — dodała ekspertka.

IMG_0769

4 / 7

Stylizacja Marty Nawrockiej 

Na uwagę jednak zasługuje również fason garsonki, na którą zdecydowała się Marta Nawrocka. Zdaniem Ewy Rubasińskiej-Ianiro był to strzał w dziesiątkę, który podkręcił całość stylizacji. 

Brigitte Macron wprowadziła pierwiastek dynamiki, zatem pojawiają się krótsze fasony z akcentem na nogi, detale z charakterem. Nawrocka interpretuje to subtelniej, baskinką czy mocnym obcasem, ale komunikat jest podobny: „jestem partnerką aktywną, nie wyłącznie reprezentacyjną — dodała stylistka.

IMG_0768

5 / 7

Stylizacja Marty Nawrockiej 

„Wreszcie Chanel, czyli aspiracja do ponadczasowości. Tu Marta sięga po najlepsze wzorce, ale perfekcja kroju i detal konstrukcyjny wymagają żelaznej dyscypliny, której czasem jeszcze brakuje.To miks udany, ale jeszcze nie w pełni jej własny. Czasem Jackie przegrywa z Melanią, czasem Chanel z błyskiem wieczorowej tkaniny. Efekt? Pierwsza Dama, która ma  potencjał, ale jej styl jest jeszcze w drodze pomiędzy archetypami” — wspomniała Ewa Rubasińska-Ianiro. 

6 / 7

Stylizacja Marty Nawrockiej 

Od samego początku wizerunek Marty Nawrockiej wzbudza sporo emocji wśród społeczeństwa. 

Jej styl to mieszanka klasy, świadomego budowania marki osobistej i dyskretnego podkreślania polskiej tożsamości. Dzięki temu jest postrzegana nie tylko jako osoba elegancka, ale także jako ktoś, kto reprezentuje ważne wartości i potrafi nadać im modny, nowoczesny charakter.

7 / 7

Stylizacja Marty Nawrockiej 

„Efekt? Mamy Pierwszą Damę, która nie wybiera jednego wzoru, ale miksuje cztery archetypy. Trochę Jackie, trochę Melanii, szczypta Macron i nuta Chanel. Ale w tym właśnie tkwi potencjał: Nawrocka jest w drodze do stworzenia własnego stylu, w którym Polska może odnaleźć nowoczesną elegancję z kobiecym pazurem” — zakończyła znana stylistka.

  Więcej galerii
Gość | 24 września 2025 Odpowiedz

Piszą tylko płatne pochwały o ubiorze pani N. Poglądy pewnie ma pod publikę prezesa JK.

aaaaa | 24 września 2025 Odpowiedz

Po pierwsze, Melania Trump – nie Melanie Trump

