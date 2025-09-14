times-dark
Kozaczek
90-letnia Irena Santor czaruje w garniturze. Wygląda jak młódka! ZDJĘCIA

Aż trudno uwierzyć, że wokalistka ma 90 lat...

Irena Santor
/ 14.09.2025 /
EmEl
Irena Santor, fot. Gałązka/AKPA.

1 / 8

Tak dziś wygląda Irena Santor 

Irena Santor pojawiła się na inauguracji  sezonu artystycznego 2025/2026 w Warszawskiej Operze Kameralnej. 

90-letnia wokalistka przybyła na wydarzenie w przepięknym, niebieskim garniturze. Wyglądała w nim bosko!

Irena Santor, fot. Gałązka/AKPA.

2 / 8

Tak dziś wygląda Irena Santor 

Irena Santor wyjątkowo świetnie dobrała elegancką bluzkę z zawiązaniem wokół szyi.

Świetnie korespondowała z jej wyrazistym, niebieskim garniturem.

Irena Santor, fot. Gałązka/AKPA.

3 / 8

Tak dziś wygląda Irena Santor 

Idealnym dopełnieniem całej stylizacji była skórzana torebka w kolorze brązowo-szarym. 

Irena Santor, fot. Gałązka/AKPA.

4 / 8

Tak dziś wygląda Irena Santor 

Irena Santor ma świetne wyczucie stylu.

Jej ciekawości świata i wyszukanego stylu może pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka po fachu…

Irena Santor, fot. Gałązka/AKPA.

5 / 8

Tak dziś wygląda Irena Santor 

Irena Santor uwielbia spotkania w Warszawskiej Operze Kameralnej.

Świetnie czuła się wśród swoich przyjaciół i śpiewów wspaniałych śpiewaków.

Warszawska Opera Kameralna, fot. AKPA.

6 / 8

Tak dziś wygląda Irena Santor 

Na scenie zachwycała widzów swoim głosem śpiewaczka operowa. 

Alicja Węgorzewska, fot. Gałązka/AKPA.

7 / 8

Tak dziś wygląda Irena Santor 

Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej — Alicja Węgorzewska-Whiskerd zaprosiła wszystkich do słuchania wielkich kompozycji. 

Alicja Węgorzewska, Fot. Gałązka/AKPA.

8 / 8

Tak dziś wygląda Irena Santor 

Śpiewaczka prezentowała się pięknie w czarnej stylizacji, którą dopełniła makijażem i fryzurą w stylu glamour. 

