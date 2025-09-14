90-letnia Irena Santor czaruje w garniturze. Wygląda jak młódka! ZDJĘCIA
Aż trudno uwierzyć, że wokalistka ma 90 lat...
Irena Santor pojawiła się na inauguracji sezonu artystycznego 2025/2026 w Warszawskiej Operze Kameralnej.
90-letnia wokalistka przybyła na wydarzenie w przepięknym, niebieskim garniturze. Wyglądała w nim bosko!
Irena Santor wyjątkowo świetnie dobrała elegancką bluzkę z zawiązaniem wokół szyi.
Świetnie korespondowała z jej wyrazistym, niebieskim garniturem.
Idealnym dopełnieniem całej stylizacji była skórzana torebka w kolorze brązowo-szarym.
Irena Santor ma świetne wyczucie stylu.
Jej ciekawości świata i wyszukanego stylu może pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka po fachu…
Irena Santor uwielbia spotkania w Warszawskiej Operze Kameralnej.
Świetnie czuła się wśród swoich przyjaciół i śpiewów wspaniałych śpiewaków.
Na scenie zachwycała widzów swoim głosem śpiewaczka operowa.
Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej — Alicja Węgorzewska-Whiskerd zaprosiła wszystkich do słuchania wielkich kompozycji.
Śpiewaczka prezentowała się pięknie w czarnej stylizacji, którą dopełniła makijażem i fryzurą w stylu glamour.