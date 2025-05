Cenzura, nowe regulaminy i zakaz flag — Eurowizja 2025 będzie wyglądać zupełnie inaczej niż dotąd. Po skandalach z ubiegłego roku organizatorzy postanowili wprowadzić szereg kontrowersyjnych zmian. Nie wszystkim się to podoba — w sieci już wrze, a niektóre delegacje protestują.

Po zeszłorocznej edycji Eurowizji, która odbyła się w cieniu protestów, zarzutów o przemoc i nagłej dyskwalifikacji reprezentanta Holandii, organizatorzy postanowili zrobić porządki. Tegoroczny konkurs w szwajcarskiej Bazylei to nowa era – niekoniecznie jednak w duchu większej wolności twórczej.

Wprowadzenie kodeksu postępowania (Code of Conduct) i protokołu obowiązku staranności (Duty of Care Protocol) ma zapewnić bezpieczeństwo psychiczne i komfort uczestnikom. W praktyce oznacza to mniej luzu, więcej zakazów i… mniej kolorowych flag.

Od teraz artyści mogą prezentować wyłącznie flagi kraju, który reprezentują. Zapomnijmy o tęczowych flagach w green roomie, transparentach solidarności z Ukrainą czy niebinarnych symbolach – wszystko to będzie zakazane. Na tym się jednak nie kończy. Występy są analizowane pod kątem zgodności z nowymi zasadami.

Maltańska wokalistka Miriana Conte została zmuszona do usunięcia tytułowego słowa ze swojego utworu „Kant” (po maltańsku: śpiew), bo… w języku angielskim brzmi jak wulgaryzm. Wersja finałowa piosenki nosi już tytuł „Serving”, a w miejscu kontrowersyjnego słowa pojawia się cisza.

Podobny los spotkał reprezentującą Finlandię Erikę Vikman, która została poproszona o zmianę mocno wyciętego kostiumu. – EBU powiedziało, że to zbyt seksualne. Chcą zasłonić mój tyłek – powiedziała Vikman, nie kryjąc rozczarowania.

Fani Eurowizji nie kryją zawodu. – To już nie jest ten sam konkurs. Gdzie miejsce na wolność artystyczną, różnorodność i bunt? – komentują w mediach społecznościowych. Z kolei organizatorzy zapewniają, że nowe zasady mają służyć „integracji, szacunkowi i ochronie artystów”.

W tym roku Polskę reprezentuje Justyna Steczkowska, która z utworem „Gaja” wystąpi jako druga w kolejności podczas pierwszego półfinału 13 maja. Finał Eurowizji odbędzie się 17 maja – i choć scena błyszczy jak co roku, to nie da się nie zauważyć, że błysk ten jest dziś mocno reglamentowany.