Monika Goździalska i Piotr Mróz od samego początku nie pałali do siebie sympatią. Celebryci w wielu wywiadach wytykali sobie i dyskutowali na temat tego, kto jest większą postacią medialną. Monika Goździalska w programie „Good luck guys 2” w pewnym momencie zarzuciła aktorowi znanemu z serialu „Gliniarze”, że niewiele osiągnął pod względem biznesowym…

Monika Goździalska wystąpiła w drugiej edycji kontrowersyjnego reality show „Good luck guys 2”. Celebrytka znana z udziału w programach, takich jak: „Big Brother”, czy „Żony Warszawy” wyznała, że na planie produkcji Amazon Prime Video doszło do sporych dram. Okazuje się, że Monika Goździalska największy konflikt miała z Piotrem Mrozem już na początku programu. Szczegóły starcia zdradziła w rozmowie z reporterem Kozaczka.

Na odpowiedź ze strony Piotra Mroza nie musiała długo czekać… Aktor stwierdził, że człowiek nie powinien chwalić się publicznie majątkiem w mediach. Podkreślił, że pieniądze wolą ciszę. Zapytał też o medialne osiągnięcia Monikę Goździalską…

A co ty koleżanko zrobiłaś w mediach? — zapytał Piotr Mróz.

Monika Goździalska od razu pospieszyła z odpowiedzią. Celebrytka, autorka książek i influencerka jasno dała do zrozumienia, że świetnie poradziłaby sobie bez mediów, ponieważ ma wiele własnych biznesów…

Nie mówię o mediach, bo media to nie wszystko. Media się skończą, a ty umrzesz z głodu. Dla ciebie media to wszystko, a dla mnie moje biznesy — podsumowała Monika Goździalska.

Po tych mocnych słowach zapytaliśmy celebrytkę o to, jak zareagowała na liczne dramy w programie. Monika Goździalska podkreśliła, że sama była wplątywana w konflikty. Później dodała, że niektórzy uczestnicy zachowywali się w stosunku do niej niezbyt dżentelmeńsko i ona tego kompletnie nie rozumie:

„Zbiłam klocki i wywiązała się dziwna sytuacja. Ktoś może nie umie przegrywać? A może ktoś umie przegrywać? Nie kręciłam dramy. Bardziej broniłam się przed nią. Myślę, że ludzie, z którymi bardzo zakolegowaliśmy się w tym programie o tym wiedzą”.