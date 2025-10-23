To, co wydarzyło się w Sopocie wywołało burzę w świecie show-biznesu i prawa. Sąd zdecydował się umorzyć postępowanie w sprawie gróźb karalnych kierowanych pod adresem Dody. Artystka otrzymała je tuż przed Polsat Hit Festiwal.

Umorzenie mimo dowodów

W wiadomościach grożono jej śmiercią oraz ujawnieniem kompromitujących treści. Sąd uznał, że ,,nie ma podstaw do dalszego ścigania”. Ta decyzja wywołała falę oburzenie ze strony Dody, a także jej prawnika mec. Artura Wdowczyka.

Pani Doda jest zszokowana skandaliczną nieudolnością ze strony prokuratury! – mówi mec. Wdowczyk w rozmowie z BlaskOnline.

Jak ujawnia prawnik, ustalenie tożsamości osoby wysyłającej groźby było dziecinnie proste. Mimo to sąd zdecydował umorzyć postępowanie tłumacząc ,,brakiem wykrycia sprawcy”.

Myśmy bez żadnego problemu namierzyli osobę, która wysłała te groźby karalne. Wysyłała je z konta założonego w Wirtualnej Polsce, więc ustalenie nie zajęło wiele czasu. (…) To oburzające! Jeśli prokuratura nie potrafi wykryć sprawcy w tak oczywistej sprawie, to jak mają się czuć zwykli obywatele? – komentuje oburzony mecenas.

Wyrok nie jest prawomocny, a zespół prawny Dody złożył już zażalenie. Artystka nie zamierza milczeć. Dodatkowo, sprawa trafiła do mediów, a w sieci nie brakuje komentarzy fanów oburzonych decyzją sądu.

