Hanna Lis uderza w Andrzeja Dudę po słowach o Marii Kaczyńskiej! „Nie chce mi się wierzyć”
Po tym wywiadzie w internecie zawrzało.
Była dziennikarka Hanna Lis zabrała głos po rozmowie Andrzeja Dudy z podcasterem Żurnalistą, w której były prezydent wspominał Marię Kaczyńską. Lis nie ukrywała oburzenia słowami Dudy, zarzucając mu przekłamanie historycznych faktów.
Hanna Lis nie wytrzymała po wywiadzie Andrzeja Dudy
Podczas wywiadu Żurnalista poruszył temat trudności, z jakimi mierzyła się Agata Kornhauser-Duda w roli pierwszej damy. Andrzej Duda tłumacząc publiczne milczenie swojej żony, przywołał przykład Marii Kaczyńskiej. Stwierdził, że żona Lecha Kaczyńskiego była krytykowana za swoje poglądy, m.in. po tym, jak została zaproszona na jedną z konferencji organizowanej przez środowiska kobiet liberalno-lewicowych.
Moja żona nie marzyła o tym, żeby zostać pierwszą damą. […] Przy czym miała tę lekcję […] jak Maria Kaczyńska była atakowana, albo z jednej, albo z drugiej strony przez media. Tak jak się wypowiedziała na temat aborcji, bo została zaproszona na jakąś tam konferencję przez środowiska kobiet liberalno-lewicowych. Gdziekolwiek się wypowiedziała, była przez środowiska konserwatywne atakowana – mówił w wywiadzie Andrzej Duda.
To właśnie ten fragment szczególnie wzbudził sprzeciw Hanny Lis, która doskonale pamięta wydarzenia sprzed lat. Na Instagramie przedstawiła swoją wersję wydarzeń. Zaznaczyła, że Maria Kaczyńska nie była bierną uczestniczką żadnego zaproszenia, lecz sama w 2007 roku zorganizowała w Pałacu Prezydenckim spotkanie z przedstawicielkami różnych środowisk kobiecych. Jak podkreśliła Lis, brała w nim udział osobiście.
Maria Kaczyńska NIE została, jak twierdzi tu Andrzej Duda, zaproszona na „jakąś tam konferencję przez środowisko kobiet liberalno-lewicowych”. Maria Kaczyńska ZORGANIZOWAŁA 8/03/2007 roku spotkanie w Pałacu Prezydenckim, na które zaprosiła kobiety z różnych środowisk. W tym mnie – rozpoczęła komentarz Hanna Lis.
Podczas tego wydarzenia pierwsza dama podpisała apel do posłów PiS, by nie wpisywali zakazu aborcji do Konstytucji. To odważne stanowisko spotkało się z gwałtowną reakcją środowisk konserwatywnych. Jak przypomniała Lis, Jarosław Kaczyński nie stanął wtedy w jej obronie.
I na tym spotkaniu Maria Kaczyńska podpisała apel skierowany do posłów PiS, aby nie zapisywać w Konstytucji zakazu aborcji. Za co została nazwana przez Rydzyka „czarownicą”. Jarosław Kaczynski nie kiwnął wtedy palcem w jej obronie. Nie chce mi się wierzyć, że pan Duda tego nie pamięta. Pani Maria myślała i działała niezależnie. Mówiła własnym głosem, od serca – zakończyła swój wpis Hanna Lis.
marta | 18 sierpnia 2025
Pan Jaroslaw Kaczynski byl przeciwny zeby zmieniac ustawe anty aborcyjna.Tam glosowali tez z innej parti nie tylko PIS.Pan Duda jako prezydent nie pilnowal Konstytucji ktora byla lamana nagminnie.Chlop bez jaj dlatego tylko jedno dziecko.Pani Kaczynska jak i cala rodzina miala duzo empatii dla wszystkich ludzi