Była dziennikarka Hanna Lis zabrała głos po rozmowie Andrzeja Dudy z podcasterem Żurnalistą, w której były prezydent wspominał Marię Kaczyńską. Lis nie ukrywała oburzenia słowami Dudy, zarzucając mu przekłamanie historycznych faktów.

Hanna Lis nie wytrzymała po wywiadzie Andrzeja Dudy

Podczas wywiadu Żurnalista poruszył temat trudności, z jakimi mierzyła się Agata Kornhauser-Duda w roli pierwszej damy. Andrzej Duda tłumacząc publiczne milczenie swojej żony, przywołał przykład Marii Kaczyńskiej. Stwierdził, że żona Lecha Kaczyńskiego była krytykowana za swoje poglądy, m.in. po tym, jak została zaproszona na jedną z konferencji organizowanej przez środowiska kobiet liberalno-lewicowych.

Moja żona nie marzyła o tym, żeby zostać pierwszą damą. […] Przy czym miała tę lekcję […] jak Maria Kaczyńska była atakowana, albo z jednej, albo z drugiej strony przez media. Tak jak się wypowiedziała na temat aborcji, bo została zaproszona na jakąś tam konferencję przez środowiska kobiet liberalno-lewicowych. Gdziekolwiek się wypowiedziała, była przez środowiska konserwatywne atakowana – mówił w wywiadzie Andrzej Duda.

Andrzej Duda nigdy wcześniej tego nie mówił! Tak komentuje MILCZENIE swojej żony

To właśnie ten fragment szczególnie wzbudził sprzeciw Hanny Lis, która doskonale pamięta wydarzenia sprzed lat. Na Instagramie przedstawiła swoją wersję wydarzeń. Zaznaczyła, że Maria Kaczyńska nie była bierną uczestniczką żadnego zaproszenia, lecz sama w 2007 roku zorganizowała w Pałacu Prezydenckim spotkanie z przedstawicielkami różnych środowisk kobiecych. Jak podkreśliła Lis, brała w nim udział osobiście.

Maria Kaczyńska NIE została, jak twierdzi tu Andrzej Duda, zaproszona na „jakąś tam konferencję przez środowisko kobiet liberalno-lewicowych”. Maria Kaczyńska ZORGANIZOWAŁA 8/03/2007 roku spotkanie w Pałacu Prezydenckim, na które zaprosiła kobiety z różnych środowisk. W tym mnie – rozpoczęła komentarz Hanna Lis.

Nowy etap w życiu Andrzeja Dudy! Były prezydent wyznaje: „Nie bardzo podoba się Agacie”

Podczas tego wydarzenia pierwsza dama podpisała apel do posłów PiS, by nie wpisywali zakazu aborcji do Konstytucji. To odważne stanowisko spotkało się z gwałtowną reakcją środowisk konserwatywnych. Jak przypomniała Lis, Jarosław Kaczyński nie stanął wtedy w jej obronie.