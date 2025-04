Dwa dni temu (28 kwietnia) doszło do wielkiej awarii prądu w Hiszpanii i części Portugalii. Brak energii elektrycznej doprowadził do paraliżu miast i paniki wśród mieszkańców. Teraz Hanna Lis postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Dziennikarka nie przebierała w słowach!

Polskie celebrytki ZAŁAMANE awarią w Hiszpanii: „Wszystko pozamykane, miasto duchów”

Wielki blackout z ostatnich dni na półwyspie Iberyjskim doprowadził Hiszpanię i niemal całą Portugalię do wielkiego chaosu. Przestała działać m.in. komunikacja publiczna, zamknięte stacje benzynowe, uziemione zostały także loty, podróż koleją, brak sieci, internetu, a nawet w niektórych placówkach takich jak szpital włączono zasilanie awaryjne. Ten incydent wzbudził w mieszkańcach duży strach do tego stopnia, że masowo zaczęli wykupywać żywność, którą oczywiście można było dostać tylko za gotówkę.

Jak się okazuje, świadkiem realiów blackout była dziennikarka i prezenterka Hanna Lis, która aktualnie przebywa w Hiszpanii. Przyglądając się całej sytuacji teraz postanowiła skomentować całe zajście, publikując post z obszernym komentarzem.

Dziennikarka wyraziła swoją opinię na temat blackout, ironizując całą sytuację. Na koniec zadrwiła, że najbardziej poszkodowani byli influencerzy odcięci od internetu.

Zakorkowane po brzegi miasta? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie wracał do domu na sznurku Google Maps. No? Kto się odważy? Ktoś w szczerym polu utknął w pociągu? Bez przesady- 7 godzin zenu z widokiem na przyrodę jeszcze nikogo nie zabiło. Ktoś nie odleciał samolotem z Malagi? Ale za to nocą zwiedził tutejszą starówkę, więc czysty zysk! Marudzenie, że rodzice nie mogli dodzwonić się do dzieci? Matko Bosko, rodzice potrzebują ODPOCZYNKU, a dzieci WOLNOŚCI! Ok, przyznam, były też ludzkie dramaty. Tysiącom, a może nawet MILIONOM influ odcięło dostęp do Chat GPT. Ileż znakomitych treści nie ukazało się na Instagramie. Ale luz, dziś wszystko wróciło do normalności! – napisała prześmiewczo dziennikarka.