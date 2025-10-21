times-dark
Kozaczek
Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood

Celebrytka świętuje 45 urodziny!

Kim Kardashian: Królowa skandali! Najgłośniejsze dramy z okazji jej urodzin

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood

Kim Kardashian od lat nie schodzi z pierwszych stron gazet, ale jej droga na szczyt usiana była prawdziwymi dramami.

Z okazji urodzin królowej mediów społecznościowych i reality shows przypominamy najgłośniejsze skandale, które nie tylko ukształtowały jej karierę, ale też zmieniły historię Hollywood. Który z nich był punktem zwrotnym?

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood

Wszystko zaczęło się w 2007 roku, gdy do internetu wyciekło nagranie – seks -taśma z Ray-J.

Choć rodzina Kardashian zawsze twierdziła, że to „nieszczęśliwy wypadek”, wielu spekulowało, że taśma była starannie zaplanowanym ruchem marketingowym.

Faktem jest, że właśnie to nagranie wyniosło Kim i cały klan na szczyty popularności, stając się fundamentem pod przyszłe imperium.

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood

W 2011 roku Kim poślubiła koszykarza Krisa Humphriesa w spektakularnej ceremonii, która kosztowała miliony dolarów.

Jednak małżeństwo przetrwało zaledwie 72 dni. Decyzja o rozwodzie wywołała falę krytyki – fani oskarżali Kim o to, że całe małżeństwo było jedynie ukartowanym show dla kamer.

Sprawa ciągnęła się przez lata, a ostateczny rozwód ogłoszono dopiero w 2013 roku.

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood

W 2016 roku podczas Paris Fashion Week Kim została napadnięta w swoim apartamencie.

Złodzieje związali ją i ukradli kosztowności wartę miliony dolarów. To wydarzenie głęboko ją zmieniło – przez wiele miesięcy wycofała się z życia publicznego, a gdy wróciła, była już inną osobą.

Dziś przyznaje, że tamta trauma na zawsze zmieniła jej podejście do sławy i prywatności.

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood

Konflikt z Taylor Swift to prawdopodobnie najgłośniejsza drama w karierze Kim.

Wszystko zaczęło się od piosenki Kanye West „Famous” z 2016 roku, w której raper śpiewał: „I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bi*ch famous”.

Tekst piosenki zawierał sugestię dotyczącą bliskich relacji z Taylor Swift oraz opatrzony był dopowiedzeniem, że artystka zawdzięcza mu swoją popularność.

Gdy Taylor zaprotestowała, Kim opublikowała nagranie, które miało dowodzić, że piosenkarka wiedziała o tekstach i je zaakceptowała.

Jednak w 2020 roku ujawniono pełną wersję nagrania, która zdementowała wersję Kim. Sprawa doprowadziła do masowej nienawiści wobec Taylor, a później – do „cancel culture” wymierzonej w Kim.

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood

10-letnie małżeństwo z Kanye West zakończyło się w 2021 roku rozwodem.

Rozstanie było szczególnie bolesne ze względu na problemy ze zdrowiem psychicznym Kanye i jego kolejne kontrowersyjne wypowiedzi.

Dla Kim oznaczało to nie tylko koniec małżeństwa, ale także koniec pewnej ery – związku, który przez lata definiował jej wizerunek.

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood

Nawet jej biznesowe sukcesy nie obywały się bez skandali.

KKW Beauty spotkało się z zarzutami o kulturowy przywłaszczenie, a kampanie reklamowe często oskarżano o promowanie nierealnych standardów piękna.

SKIMS, choć odniosło ogromny sukces, również musiało mierzyć się z krytyką.

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood

Patrząc na historię Kim Kardashian, trudno nie zadać sobie pytania: czy to właśnie skandale i dramy zbudowały jej imperium?

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim Kardashian

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim Kardashian Dazzles in Ruby Red as She Attends Anant Ambani's Star-Studded Wedding

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim Kardashian

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim Kardashian dons a black leather look for dinner after Messi's game in Florida

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim Kardashian and ex-husband Kanye West play friendly exes as they team up to watch their son Saint's soccer game in LA

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim Kardashian at Lakers vs. Warriors Game 4

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim Kardashian wearing a tiny bandeau top leaves her hotel with sister Khloe as she heads for dinner at Gekko restaurant in Miami

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim Kardashian heads to her birthday dinner party

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim and Khloe Kardashian look fierce in all black as they arrive for dinner at Giorgio Baldi.

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim Kardashian puts on an eye popping display as she heads out to dinner with Lala Anthony and Simon Huck

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kourtney Kardashian seen arriving at sister Kims Paw Patrol premiere

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim Kardashian takes a night walk to the Trevi Fountain

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim Kardashian w klapkach Yeezy

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Ujawniono pierwszy szczegół ugody rozwodowej Kim Kardashian i Kanye Westa

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Kim Kardashian looks stunning as she's seen on the eve of filing for divorce from husband of six years Kanye West.

Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
