Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Celebrytka świętuje 45 urodziny!
Kim Kardashian od lat nie schodzi z pierwszych stron gazet, ale jej droga na szczyt usiana była prawdziwymi dramami.
Z okazji urodzin królowej mediów społecznościowych i reality shows przypominamy najgłośniejsze skandale, które nie tylko ukształtowały jej karierę, ale też zmieniły historię Hollywood. Który z nich był punktem zwrotnym?
Wszystko zaczęło się w 2007 roku, gdy do internetu wyciekło nagranie – seks -taśma z Ray-J.
Choć rodzina Kardashian zawsze twierdziła, że to „nieszczęśliwy wypadek”, wielu spekulowało, że taśma była starannie zaplanowanym ruchem marketingowym.
Faktem jest, że właśnie to nagranie wyniosło Kim i cały klan na szczyty popularności, stając się fundamentem pod przyszłe imperium.
W 2011 roku Kim poślubiła koszykarza Krisa Humphriesa w spektakularnej ceremonii, która kosztowała miliony dolarów.
Jednak małżeństwo przetrwało zaledwie 72 dni. Decyzja o rozwodzie wywołała falę krytyki – fani oskarżali Kim o to, że całe małżeństwo było jedynie ukartowanym show dla kamer.
Sprawa ciągnęła się przez lata, a ostateczny rozwód ogłoszono dopiero w 2013 roku.
W 2016 roku podczas Paris Fashion Week Kim została napadnięta w swoim apartamencie.
Złodzieje związali ją i ukradli kosztowności wartę miliony dolarów. To wydarzenie głęboko ją zmieniło – przez wiele miesięcy wycofała się z życia publicznego, a gdy wróciła, była już inną osobą.
Dziś przyznaje, że tamta trauma na zawsze zmieniła jej podejście do sławy i prywatności.
Konflikt z Taylor Swift to prawdopodobnie najgłośniejsza drama w karierze Kim.
Wszystko zaczęło się od piosenki Kanye West „Famous” z 2016 roku, w której raper śpiewał: „I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bi*ch famous”.
Tekst piosenki zawierał sugestię dotyczącą bliskich relacji z Taylor Swift oraz opatrzony był dopowiedzeniem, że artystka zawdzięcza mu swoją popularność.
Gdy Taylor zaprotestowała, Kim opublikowała nagranie, które miało dowodzić, że piosenkarka wiedziała o tekstach i je zaakceptowała.
Jednak w 2020 roku ujawniono pełną wersję nagrania, która zdementowała wersję Kim. Sprawa doprowadziła do masowej nienawiści wobec Taylor, a później – do „cancel culture” wymierzonej w Kim.
10-letnie małżeństwo z Kanye West zakończyło się w 2021 roku rozwodem.
Rozstanie było szczególnie bolesne ze względu na problemy ze zdrowiem psychicznym Kanye i jego kolejne kontrowersyjne wypowiedzi.
Dla Kim oznaczało to nie tylko koniec małżeństwa, ale także koniec pewnej ery – związku, który przez lata definiował jej wizerunek.
Nawet jej biznesowe sukcesy nie obywały się bez skandali.
KKW Beauty spotkało się z zarzutami o kulturowy przywłaszczenie, a kampanie reklamowe często oskarżano o promowanie nierealnych standardów piękna.
SKIMS, choć odniosło ogromny sukces, również musiało mierzyć się z krytyką.
Patrząc na historię Kim Kardashian, trudno nie zadać sobie pytania: czy to właśnie skandale i dramy zbudowały jej imperium?
