Justyna Steczkowska wróciła pamięcią do pierwszego związku: „To był rollercoaster”

Teraz Justyna Steczkowska wystąpi w Bazylei, gdzie będzie reprezentował Polskę podczas konkursu Eurowizji 2025. Irena Santor początkowo była zaskoczona decyzją piosenkarki, ale później stwierdziła, że skoro wokalistka chce pokazać się zagranicznej publiczności, to powinna spróbować:

Byłam zaskoczona, jak dowiedziałam się, że Justyna chce poddać się ocenie publiczności, bo Eurowizja jest raczej dla tych, co dopiero chcą zaistnieć, a Justyna jest już uznaną artystką. Ale skoro tak zdecydowała, to znaczy, że ma atuty, że na pewno ma coś ciekawego i oryginalnego do zaproponowania — powiedziała Irena Santor.