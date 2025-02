Justyna Steczkowska była bezkonkurencyjna w czasie polskich preselekcji do konkursu Eurowizji 2025. Wokalistka podbiła scenę, śpiewając utwór „Gaja” i zajęła pierwsze miejsce, deklasując pozostałych uczestników. To właśnie ona po 30 latach wróci na muzyczne wydarzenie i będzie reprezentowała nasz kraju w konkursie. Wokalistka w rozmowie z mediami zdradziła, jak będzie świętowała wygraną. Okazuje się, że nie dla niej są huczne imprezy i napoje wysokoprocentowe…

Justyna Steczkowska nie będzie imprezowała do białego rana. Zdradziła, co zrobi po wygranej

Piosenkarka ma bardzo mocny i oryginalny głos. Jest właścicielką sopranu koloraturowego o skali 4 oktaw. To oznacza, że artystka musi bardzo uważać na to, co spożywa i jak regeneruje swój głos. Justyna Steczkowska w rozmowie z dziennikarzami po wygranej w polskich preselekcjach podkreśliła, że nie imprezuje i gdy inni po koncertach piją alkoholowe drinki, to ona zostaje w łóżku i czyta książkę!

