Izabela Janachowska to dziś największa specjalistka ślubna w kraju. Wcześniej była znana jako tancerka „Tańca z gwiazdami”, ale odkąd poznała Krzysztofa Jabłońskiego prężnie działa w biznesie i jako telewizyjna prezenterka. Poza tym Iza może pochwalić się udaną rodziną: ma wspierającego, 27 lat starszego partnera milionera oraz 3-letniego synka Christophera Alexandra.

Izabela Janachowska i jej partner znów otworzyli drzwi do swojego życia. Pokazali, jak wygląda ich DZIEŃ

Ostatnio Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński otworzyli się w wywiadzie dla magazynu „Party”. Wydawałoby się, że pewnie tak uroczo i szczęśliwie wyglądają tylko na zdjęciach, ale nie oni! Zdradzili, jak wygląda u nich domowe życie:

Musimy zawieść wszystkich hejterów, normalnie. Uwielbiamy razem leżeć na kanapie i przytuleni oglądać filmy. Zawsze walczymy o kocyk i o to, czyje nogi będą zakryte (śmiech). Bawimy się z Chriskiem, czasem wspólnie gotujemy – mówi Janachowska.

Krzysztof Jabłoński dodaje, że kiedy Iza nie musi wstać, śpi do dziewiątej, a wtedy on zabiera syna i idzie przygotować śniadanie.

A wiecie, o co się kłócą? O to, kto kogo bardziej kocha:

Z Izą kłócimy się głównie o to, kto kogo bardziej kocha, i zawsze to ja muszę zaparzyć poranną herbatę, żeby udowodnić, że kocham ją bardziej. Niby oboje dbamy o linię, a szukamy cukierków po całym domu i kończy się tak, że wyjadamy słodkości naszego dziecka – zdradza.

Następnie Krzysztof Jabłoński opowiedział o wychowywaniu syna Christophera:

Teraz częściej mogę ją wyręczać w opiece nad małym. Mamy męskie wieczory, dobrze się z Chriskiem dogadujemy, ale tylko Iza potrafi go ukoić w każdej sytuacji, a kiedy rozrabia, tak skutecznie odwrócić jego uwagę, że natychmiast się uspokaja. Ja nie zawsze mam tyle cierpliwości co ona i jak typowy facet, nie zawsze wiem, co należy w danej sytuacji zrobić – przyznaje.