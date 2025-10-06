Ożywili postać Lucjana za pomocą AI w jubileuszowym odcinku! Fani „M jak miłość” kipią z wściekłości
Widzowie oburzeni decyzją TVP.
„M jak miłość”, od lat najpopularniejszy serial w Polsce, obchodzi swoje 25-lecie. Z tej okazji Telewizja Polska przygotowała wyjątkowy odcinek, który ma być nie tylko sentymentalną podróżą do Grabiny, lecz także symbolicznym pożegnaniem z jedną z najbardziej ukochanych postaci w historii serialu, czyli Lucjanem Mostowiakiem.
Ożywili postać Lucjana Mostowiaka za pomocą AI
Choć od śmierci Witolda Pyrkosza, odtwórcy tej roli, minęło już osiem lat, jego bohater znów pojawi się na ekranie. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, która odtworzy głos i wizerunek Lucjana. Twórcy zapewniają, że zabieg ten miał charakter jednorazowy i został wykonany z ogromnym szacunkiem dla pamięci aktora.
W specjalnym odcinku jedną z najbardziej emocjonujących scen ma być moment, w którym Barbara Mostowiak odnajdzie list od swojego zmarłego męża. To wtedy widzowie usłyszą głos Lucjana. Autentyczny w brzmieniu, a jednak wygenerowany przez technologię AI. Scena ma stanowić symboliczne domknięcie pewnego rozdziału w historii rodu Mostowiaków, a zarazem hołd dla Witolda Pyrkosza, którego rola na zawsze pozostanie w sercach widzów.
Decyzja o sięgnięciu po sztuczną inteligencję wzbudziła ogromne emocje wśród fanów. Niestety znacznie więcej jest tych negatywnych. Widzowie kultowego serialu nie popierają decyzji TVP, a w komentarzach pod informacją o ożywieniu głosu zmarłego aktora, roi się od niepochlebnych opinii.
- Brak szacunku dla zmarłego, bardzo mi przykro
- Odbierzcie ludziom dostęp do AI, proszę
- Zmarłych należy zostawić w spokoju. Jego prawdziwy głos można usłyszeć w filmach i serialach, w których grał i nie ma potrzeby generowania go sztucznie
- Chore, jak tak można? I kogo zapytali o prawo do wizerunku?
- Obrzydliwe – czytamy w komentarzach pod postem.
Z okazji 25-lecia kultowego serialu "M JAK MIŁOŚĆ" TVP przygotowała specjalny jubileuszowy odcinek.— Kino Alert (@KinoAlertPL) October 4, 2025
Dzięki sztucznej inteligencji fani ponownie usłyszą głos ukochanego Lucjana Mostowiaka granego przez Witolda Pyrkosza.
Prapremiera 6 października na platformie TVP VOD. pic.twitter.com/UOcLm8qVAL
Anonim | 7 października 2025
Anonim | 7 października 2025
Anonim | 7 października 2025
Anonim | 7 października 2025
