Fani oburzeni „ożywieniem” Lucjana Mostowiaka w „M jak miłość”! TVP tłumaczy się z wykorzystania AI
Pojawiło się oświadczenie stacji.
Na początku października Telewizja Polska zaskoczyła widzów jubileuszowym odcinkiem serialu „M jak miłość”, w którym pojawił się odtworzony przez sztuczną inteligencję głos nieżyjącego już Witolda Pyrkosza. Pomysł wzbudził spore emocje i wywołał gorącą dyskusję na temat granic wykorzystania AI w sztuce oraz prawa do wizerunku po śmierci.
TVP tłumaczy się z ożywienia postaci Lucjana Mostowiaka
Witold Pyrkosz, który zmarł w 2017 roku, był jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę zarówno w środowisku artystycznym, jak i w sercach widzów „M jak miłość”, gdzie przez lata wcielał się w niezapomnianego Lucjana Mostowiaka. Dlatego też decyzja o „wskrzeszeniu” postaci za pomocą sztucznej inteligencji podzieliła fanów serialu.
Specjalny odcinek, który pojawił się 6 października na platformie TVP VOD, zawierał sceny retrospektywne z przeszłości Mostowiaków. To właśnie w tych fragmentach widzowie usłyszeli głos Witolda Pyrkosza wygenerowany przez AI. W sieci szybko pojawiły się komentarze pełne oburzenia. Wielu internautów pytało, czy stacja miała prawo do takiego zabiegu i czy rodzina aktora została w ogóle zapytana o zgodę.
Zgodnie z polskim prawem, ochrona wizerunku wygasa wraz ze śmiercią danej osoby, jednak istnieje prawo do kultu zmarłego i poszanowania jego pamięci, które przysługuje osobom bliskim. Telewizja Polska zapewniła jednak, że wszystkie formalności zostały dopełnione. W oświadczeniu TVP poinformowało, że wykorzystanie wizerunku Witolda Pyrkosza zostało uzgodnione z jego spadkobiercami. Jak podkreślono, decyzja miała być formą upamiętnienia artysty z okazji 25-lecia serialu.
Uprzejmie informujemy, że właśnie w ten sposób produkcja postanowiła oddać hołd Witoldowi Pyrkoszowi z okazji 25-lecia serialu „M jak miłość”. Wykorzystanie młodego wizerunku p. Witolda zostało uzgodnione ze wszystkimi spadkobiercami aktora – przekazało Biuro Reklamy i Marketingu TVP S.A. w rozmowie z Plejadą.
Z okazji 25-lecia kultowego serialu "M JAK MIŁOŚĆ" TVP przygotowała specjalny jubileuszowy odcinek.— Kino Alert (@KinoAlertPL) October 4, 2025
Dzięki sztucznej inteligencji fani ponownie usłyszą głos ukochanego Lucjana Mostowiaka granego przez Witolda Pyrkosza.
Prapremiera 6 października na platformie TVP VOD. pic.twitter.com/UOcLm8qVAL
