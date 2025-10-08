Na początku października Telewizja Polska zaskoczyła widzów jubileuszowym odcinkiem serialu „M jak miłość”, w którym pojawił się odtworzony przez sztuczną inteligencję głos nieżyjącego już Witolda Pyrkosza. Pomysł wzbudził spore emocje i wywołał gorącą dyskusję na temat granic wykorzystania AI w sztuce oraz prawa do wizerunku po śmierci.

TVP tłumaczy się z ożywienia postaci Lucjana Mostowiaka

Witold Pyrkosz, który zmarł w 2017 roku, był jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę zarówno w środowisku artystycznym, jak i w sercach widzów „M jak miłość”, gdzie przez lata wcielał się w niezapomnianego Lucjana Mostowiaka. Dlatego też decyzja o „wskrzeszeniu” postaci za pomocą sztucznej inteligencji podzieliła fanów serialu.

Ożywili postać Lucjana za pomocą AI w jubileuszowym odcinku! Fani „M jak miłość” kipią z wściekłości

Specjalny odcinek, który pojawił się 6 października na platformie TVP VOD, zawierał sceny retrospektywne z przeszłości Mostowiaków. To właśnie w tych fragmentach widzowie usłyszeli głos Witolda Pyrkosza wygenerowany przez AI. W sieci szybko pojawiły się komentarze pełne oburzenia. Wielu internautów pytało, czy stacja miała prawo do takiego zabiegu i czy rodzina aktora została w ogóle zapytana o zgodę.

Zgodnie z polskim prawem, ochrona wizerunku wygasa wraz ze śmiercią danej osoby, jednak istnieje prawo do kultu zmarłego i poszanowania jego pamięci, które przysługuje osobom bliskim. Telewizja Polska zapewniła jednak, że wszystkie formalności zostały dopełnione. W oświadczeniu TVP poinformowało, że wykorzystanie wizerunku Witolda Pyrkosza zostało uzgodnione z jego spadkobiercami. Jak podkreślono, decyzja miała być formą upamiętnienia artysty z okazji 25-lecia serialu.