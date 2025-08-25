Joanna Opozda dodała rozczulające zdjęcia z synkiem! Ależ on jest podobny do mamy!
"Cała mama - na szczęście" - piszą internauci.
Joanna Opozda rzadko publikuje zdjęcia, na których widać twarz jej synka Vincenta. Tym razem zrobiła wyjątek i uchyliła rąbka tajemnicy, pokazując twarz chłopca. Internauci nie kryli zachwytu, a jednocześnie zwrócili uwagę na jeden szczegół.
Joanna Opozda pokazała synka. Internauci: ,,Dobrze, że do pani podobny”
Joanna Opozda wychowuje sama 3- letniego Vincenta, którego ojcem jest Antoni Królikowski. Ich związek zakończył się jeszcze zanim chłopiec przyszedł na świat, a od tego czasu relacje byłych partnerów często stają się przedmiotem medialnych doniesień.
Aktorka jednak konsekwentnie skupia się na wychowywaniu dziecka, regularnie podkreślając w mediach społecznościowych, jak ważną rolę odgrywa w jej życiu macierzyństwo.
W ostatnich dniach celebrytka podzieliła się z fanami nowymi zdjęciami. Na opublikowanych kadrach pozuje z Vincentem w identycznych kurtkach i bluzach z pluszowym misiem.
Mój najwspanialszy człowiek na świecie- napisała pod wzruszającym postem.
Choć zwykle ukrywa twarz chłopca za pomocą emotikon, tym razem zrobiła wyjątek i odsłoniła fragment. To wystarczyło, by posypała się lawina komentarzy na temat podobieństwa Vincenta do znanych rodziców.
- ,,Cała mama- na szczęście”
- ,,Śliczny chłopiec. Na szczęście podobny do Pani.”
- ,,Cała mama, piękny. Kopia córki Angeliny Jolie, jak była mała.” -pisali internauci z wyraźną ulgą, że nie dostrzegają podobieństwa do Antka Królikowskiego.
Aktor od lat mierzy się z krytyką internautów. Zarówno przez swoje burzliwe życie prywatne, jak i medialne kłótnie z byłą partnerką. Sympatia internautów wyraźnie przesunęła się na stronę Opozdy, która samotnie wychowuje syna.
Pod potem nie zabrakło także ciepłych słów pod adresem młodej mamy: ,,Jaki śliczny i wie, że na mamę zawsze może liczyć .To jest wspaniałe.”
A Wy widzicie podobieństwo? Do którego z rodziców według Was jest podobny Vincent?
Julka | 25 sierpnia 2025
Znowu się puściła. Tatuś chociaż odwiedza bachora?
Bunia | 25 sierpnia 2025
Cóż za wstrętny komentarz.Ble.
Lena | 25 sierpnia 2025
Miłość mamy bezcenna