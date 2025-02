Czy Justin Bieber i Hailey Bieber przechodzą kryzys? Po niedawnych spekulacjach na temat ich małżeństwa wokalista znów podgrzał atmosferę, zostawiając wymowny komentarz pod zdjęciem Keke Palmer. Fani nie mają wątpliwości – coś jest na rzeczy!

Justin Bieber flirtuje w sieci? Jego komentarz pod zdjęciem Keke Palmer wzbudził kontrowersje

Ostatnie tygodnie pełne są plotek na temat rzekomego kryzysu w małżeństwie Justina i Hailey Bieber. Internet huczy od spekulacji o ich rozstaniu, a teraz muzyk sam dolał oliwy do ognia. Wszystko zaczęło się od posta aktorki Keke Palmer na Instagramie, która pochwaliła się stylowym outfitem w białym crop topie i klasycznym trenczu Burberry. Zdjęcie wywołało falę zachwytów, ale to komentarz Justina wzbudził największe emocje.

„She said I’m poppin out 😍” – napisał Bieber pod zdjęciem Keke, co w tym kontekście oznacza, że wygląda zjawiskowo i „robi show”. Uwadze internautów nie umknęła uwadze także zakochana emotka.

Dla wielu osób taki komentarz był co najmniej dziwny, biorąc pod uwagę, że Justin jest w związku małżeńskim. Reakcja fanów była natychmiastowa: ,,Justin??? Co ty tutaj robisz?” , ,,Justin Bieber już próbuje ruszyć dalej po Hailey?”

Wiele osób jednak broniło piosenkarza, sugerując, że ten po prostu wspiera kobiety i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Wielu internautów przypomniało także, że Justin i Keke znają się od dawna – wystąpili razem w serialu True Jackson, VP w 2010 roku.

To nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się doniesienia o problemach w związku Justina i Hailey. W grudniu 2024 roku fani zauważyli, że wokalista nagle przestał obserwować swoją żonę na Instagramie. Sytuacja wywołała falę spekulacji, jednak on szybko zapewnił, że było to wynikiem włamania na jego konto.

Pomimo ostatnich dram, osoby z otoczenia pary uspokajają, że Justin i Hailey wciąż są razem i nie mają planów na rozwód. W rozmowie z People źródło bliskie małżeństwu ujawniło: ,,Justin i Hailey są zakochani i koncentrują się na swoim małżeństwie. To dojrzała relacja, mimo że cały czas pojawiają się jakieś plotki.” Co więcej, rzecznik pary miał zapewnić, że oboje planują razem spędzić Walentynki, co może rozwiać spekulacje o rozstaniu.

Co w takim razie gwiazdor chciał osiągnąć komentarzem pod zdjęciem Keke Palmer? Gdy jego żona mówi otwarcie, że jest zmęczona plotkami na temat ich małżeństwa, on nie przestaje wzbudzać kontrowersji i domysłów, że coś jest nie tak!