Karol Wiśniewski znany wszystkim jako „Friz”, to jeden z najpopularniejszych twórców internetowych w naszych kraju. Ostatnio w sieci głośno jest o nim, za sprawą potajemnego ślubu, który wziął z Wersow. Teraz youtuber ujawnił zaskakujące kwestie dotyczące swojego majątku. Choć wydaje sporo, to jak się okazuje na koncie ma niewiele…

Friz zdradza szczegóły dotyczące swojego majątku

Karol Wiśniewski, czyli „Friz” to jeden z najpopularniejszych i najbardziej zasięgowych youtuberów i influencerów w Polsce. Zarówno on jak i jego już małżonka Weronika Sowa przez lata zgromadzili miliony obserwujących i fanów na swoich mediach społecznościowych.

Dziś 29-letni Friz może pochwalić całkiem pokaźnym majątkiem i dorobkiem, który zapewniła mu praca w sieci. Warto wspomnieć, że w internecie zaczynał jeszcze jako nastolatek, nagrywając o Pokemonach czy grze Minecraft. Później zaczął tworzyć nieco szerszy kontent opierający się na ekstremalnych wyzwaniach, aż w końcu stworzył „Ekipę”, która stała się najpopularniejszym środowiskiem influencerów w Polsce. Ekipa w jednej ze współprac z marką Koral stworzyła nawet lody, który przyniosły Frizowi i jego członkom wielki rozgłos i pieniądze.

Teraz w jednym z najnowszych wywiadów celebryta ujawnił szczegóły, które raczej do tej pory pozostawały tajemnicą. Friz zdradził kulisy swojego majątku. I choć wydawałoby się, że na jego koncie znajdują się krocie, to nic z tego. Influencer ma za to inne sposoby, na zamrożenie swojego kapitału. Warto dodać, że dziś zarządza holdingiem, którego kapitalizacja giełdowa przekracza około 115 milionów złotych.

Mam na koncie 20 tysięcy złotych, reszta jest zainwestowana. Ostatnio kupiłem trzy zegarki za 400 tysięcy i nie zamierzam ich nigdy założyć na rękę, bo rynek zegarków jest w tym momencie na jakimś totalnym dnie i uważam, że jest to dobry moment, żeby coś pokombinować. W karty Pokemon zainwestowałem 50 tysięcy, teraz kolejne 100 tysięcy będę inwestował w karty nie po to, żeby nimi grać, tylko żeby leżały i zyskiwały na wartości. (…) To mnie kręci – excele, podatki, fundacja rodzinna. To jest moja zajawka – ujawnił youtuber w rozmowie z money.pl

Friz odniósł się także do swojego majątku w kontekście popularności. Jak twierdzi, sława powinna mieć swoje granice, a sam nie chciałby być gwiazdą takiej popularności jak Lewandowski czy Bieber.