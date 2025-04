Nie mam się z czym ścigać, bo ona jest po prostu na czubku Mount Everest, a ja jestem gdzieś tam po prostu w dolinie. Jeśli chodzi o skalę popularności, to tutaj jest w drugą stronę. To mi bardzo zależało i bardzo byłam wdzięczna za tę propozycję, bo to jednak propozycja wyszła od Zuzi — podkreśliła Kasia Kowalska.

Wokalistka w rozmowie z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje zdradziła, że była bardzo podekscytowana zaproszeniem do współpracy przez Sanah. Kasia Kowalska w wywiadzie wspomniała o tym, że jej zdaniem młoda artystka jest obecnie na absolutnym topie popularności w Polsce i była zaszczycona, że zaprosiła ją do duetu:

Katarzyna Kowalska jest polską piosenkarką rockową i autorką tekstów. Słuchacze pokochali ją za silny, matowy głos oraz emocjonalne, melancholijne teksty piosenek. Zasłynęła przebojami, takimi jak: „Antidotum”, „To, co dobre”, „Prowadź mnie”, czy „Pieprz i sól”. Ostatnio piosenkarka wzięła na warsztat poezję Haliny Poświatowskiej i razem z Sanah zaśpiewała numer „Kiedy umrę kochanie”. Jej wykonanie rozczuliło fanów obu wokalistek, a w jednym z wywiadów Kasia Kowalska wspomniała, że to dzięki młodszej koleżance po fachu rzuciła palenie!

Sopot Festival 2024: Koroniewska kusi nogami, Kasia Kowalska pozuje z pupilami, Agnieszka Woźniak-Starak cała w złocie (FOTO)

Przy okazji Kasia Kowalska zdradziła, że gdy usłyszała linię melodyczną do piosenki „Kiedy umrę kochanie”, to od razu wiedziała, że jest bardzo trudna do wykonania i postanowiła w związku z tym… rzucić papierosy! To dzięki temu udało jej się wyśpiewać niełatwe wersy w wysokiej tonacji: