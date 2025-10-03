Sanah jest jedną z najpopularniejszych współczesnych wokalistek młodego pokolenia. Piosenkarka jako pierwsza kobieta w historii polskiej muzyki wyprzedała bilety na koncerty na wielkim Stadionie Narodowym. Teraz artystka postanowiła uchylić lekko drzwi do swojego życia prywatnego i pokazała na Instagramie zdjęcie z ukochanym mężem. Widać na fotografii jak rozentuzjazmowana Sanah całuje męża w usta. Fani nie kryli radości z powodu pięknego zdjęcia i życzyli parze szczęścia w komentarzach.

Sanah, to prywatnie Zuzanna Grabowska. Artystka w 2021 roku zaręczyła się ze Stanisławem Grabowskim. Później para wzięła ślub 18 czerwca 2022 roku. Wokalistka na pamiątkę nagrała wspólnie z mężem utwór „Święty Graal”. Co ciekawe, fani artystki mogli zobaczyć go też gościnnie w teledyskach do piosenek: „Kolońska i szlugi”, „Do * w sztambuch” i „Pocałunki”. Sanah też w jednym z wywiadów wyznała, że to o nim śpiewała w utworze: „Ten Stan”.

Mimo to Sanah do tej pory nie dzieliła się prywatą w social mediach. Teraz jednak zrobiła wyjątek i po zakończonym koncercie wrzuciła do sieci zdjęcie z ukochanym. Podpisała fotografię słowami piosenki Michała Bajora „Moja Miłość Największa”.