Sanah jest jedną z najpopularniejszych współczesnych wokalistek młodego pokolenia. Piosenkarka jako pierwsza kobieta w historii polskiej muzyki wyprzedała bilety na koncerty na wielkim Stadionie Narodowym. Teraz artystka postanowiła uchylić lekko drzwi do swojego życia prywatnego i pokazała na Instagramie zdjęcie z ukochanym mężem. Widać na fotografii jak rozentuzjazmowana Sanah całuje męża w usta. Fani nie kryli radości z powodu pięknego zdjęcia i życzyli parze szczęścia w komentarzach.
Sanah pochwaliła się pocałunkiem z ukochanym. Fani zapięli z zachwytu!
Sanah, to prywatnie Zuzanna Grabowska. Artystka w 2021 roku zaręczyła się ze Stanisławem Grabowskim. Później para wzięła ślub 18 czerwca 2022 roku. Wokalistka na pamiątkę nagrała wspólnie z mężem utwór „Święty Graal”. Co ciekawe, fani artystki mogli zobaczyć go też gościnnie w teledyskach do piosenek: „Kolońska i szlugi”, „Do * w sztambuch” i „Pocałunki”. Sanah też w jednym z wywiadów wyznała, że to o nim śpiewała w utworze: „Ten Stan”.
Mimo to Sanah do tej pory nie dzieliła się prywatą w social mediach. Teraz jednak zrobiła wyjątek i po zakończonym koncercie wrzuciła do sieci zdjęcie z ukochanym. Podpisała fotografię słowami piosenki Michała Bajora „Moja Miłość Największa”.
Internauci byli zauroczeni ich romantycznym kadrem. Pod postem Sanah pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani zwrócili uwagę na specyficzny wygląd mężczyzny. Niektórzy zastanawiali się nawet, czy to nie jest Sobel, z którym swego czasu artystka nagrała duet. Wiele osób było zachwyconych tym, że Sanah w końcu podzieliła się swoim szczęściem w sieci:
- Serce mam roztopione. Najsłodsza rzecz na świecie,
- Tego się nie spodziewałam! Ale z was słodziaki. Uwielbiam,
- Dwoje zakochanych ludzieńków. Ten facet wygląda z boku jak Sobel,
- o tych dwojgu ludzieńkach co kochali się w sobie — pisali fani.
