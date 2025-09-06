Katarzyna Stoparczyk to znana dziennikarka radiowa i telewizyjna. Niestety wczoraj (5 sierpnia 2025 roku) media obiegła wstrząsająca wiadomość o jej śmierci. Dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Tuż przed tragedią zdążyła jeszcze wysłać SMS, którego teraz ujawniono treść.

5 września, około godziny 15:00, na trasie S19 w województwie podkarpackim doszło do dramatycznego wypadku samochodowego. W zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe w wyniku którego zginęły dwie osoby – kobieta i mężczyzna, a trzy kolejne zostały ranne.

Śmiertelną ofiarą wypadku padła Katarzyna Stoparczyk. Dziennikarka zginęła w wieku 55 lat. Przez lata pracowała w radiu i telewizji, gdzie m.in. prowadziła program „Duże dzieci” z Wojciechem Mannem. Wcześniej prowadziła również audycję „Dzieci wiedzą lepiej” w Polskim Radiu. Była także autorką projektu „Dajcie nam głos! Kasia Stoparczyk i dzieci”.

Warto wspomnieć, że przed zaistniałą tragedią dziennikarka gościła jeszcze na festiwalu w Stalowej Woli, a dziś miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach. Niestety nie doczekała tego momentu, a wszystko przekreślił nieszczęśliwy wypadek.

Katarzyna Stoparczyk jeszcze chwilę przed tragedią wysłała sms. Biuro Literackie, które miało okazję z nią współpracować, opublikowało poruszający wpis oraz ujawniło treść wiadomości, którą dziennikarka wysłała na chwilę przed wypadkiem.