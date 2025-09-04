Świat mody pogrążył się w żałobie. W czwartek dom mody Giorgio Armani poinformował o śmierci swojego założyciela i ikony światowej mody. Giorgio Armani miał 91 lat.

Giorgi Armani nie żyje! Legendarny projektant miał 91 lat

W ostatnich tygodniach projektant, nazywany „królem włoskiej mody”, wycofał się z życia publicznego z powodu choroby. Jego odejście to koniec pewnej epoki – Armani od dekad kreował światowe trendy i ubierał największe gwiazdy kina, muzyki i sportu.

To właśnie jego nazwisko stało się symbolem ponadczasowej elegancji, luksusu i minimalizmu, który odmienił branżę mody na zawsze.

Założona przez niego marka Giorgio Armani stała się synonimem ponadczasowej elegancji, luksusu i minimalizmu, który odmienił branżę mody na zawsze. Oprócz kolekcji haute couture, Armani rozwinął także linie prêt-à-porter, perfumy i akcesoria, budując prawdziwe imperium mody.

To dzięki niemu włoski styl zyskał światowe uznanie, a jego projekty do dziś pozostają wzorem klasy i dobrego smaku.

Więcej informacji o śmierci i dorobku Giorgio Armaniego już wkrótce.