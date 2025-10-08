Kilka dni temu Daniel Martyniuk zaskoczył wpisem, w którym poinformował, że rozstał się ze swoją żoną Faustyną. W sieci aż huczy o rozpadzie ich małżeństwa, ale wszystko wskazuje na to, że Daniel nie poinformował o tym najbliższych. Zenon Martyniuk dowiedział się dopiero o tym od jednego z portali, gdzie przy okazji skomentował całe zajście.

Daniel Martyniuk olał nawet własnego syna. To straszne, co wypisuje w sieci

Zenon Martyniuk reaguje na rozstanie syna Daniela z żoną

Nie da się ukryć, że w ostatnich tygodniach w życiu prywatnym Daniela Martyniuka wiele się dzieje. Nie da się ukryć, że Daniel ma skłonności do wywoływania kontrowersji, których ostatnio nie zabrakło. Wszystko wywołały jego tajemnicze wpisy, w tym mocne słowa i zarzuty względem swojej żony.

Dziennikarka, w którą pluje Daniel Martyniuk zabrała głos: „Wielokrotnie WYBIELAŁAM go na łamach gazet”

I choć kryzys małżeński wisiał w powietrzu, to chyba nikt nie spodziewał się, że do dojdzie do najgorszego. Kilka dni temu Daniel poinformował w social mediach o rozstaniu z żoną, pisząc:

Doszliśmy do wniosku razem z Faustyną, że do siebie nie pasujemy i się rozstajemy. W szacunku i pokoju. Bez zbędnych komplikacji.

To jednak nie koniec. Na Instagramowym profilu Daniela pojawiły się kolejne wpisy, w których ten oskarża bliskich o stosowanie wobec niego gaslightingu, informuje, że znika z social mediów oraz, że nie pojawi się nawet na chrzcinach swojego syna.

Rodzina próbuje wysłać Daniela Martyniuka na ODWYK! „A i tak nie dają sobie ze mną rady”

Teraz serwis „Pudelek” skontaktował się z Zenonem Martyniukiem, pytając o to, jak wygląda obecnie relacja Daniela i Faustyny. Muzyk wyraźnie był tym zaskoczony, bo nie miał pojęcia o żadnym rozstaniu.

Daniel jest teraz w Hiszpanii, więc nie wiem. Wróciłem wczoraj do domu, jeszcze się z nim nie kontaktowałem. Ciężko mi powiedzieć, ale raczej nie, nie podjąłby takiej decyzji. A kiedy on taki wpis zamieścił? – pisał Zenon.

Piosenkarz wyznał, że był teraz w rozjazdach i dopiero wrócił do domu, dlatego nie kontaktował się jeszcze z synem, tym samym nie dowierzając w jego decyzję.

Naprawdę, nie mam pojęcia. Wczoraj bardzo późno wróciłem do domu, teraz akurat miałem takie wyjazdowe troszeczkę koncerty. To tu, to tu, to tam. W sobotę byłem w Oslo w Norwegii. Ale nie chce mi się wierzyć, że podjął decyzję o rozstaniu – dodał wokalista.

Warto wspomnieć, że w sierpniu 2022 r. Daniel Martyniuk oświadczył się swojej ukochanej w Wenecji, a 23 października 2023 r. para stanęła na ślubnym kobiercu. Ich ceremonia była jak z bajki i odbyła się na rajskiej wsypie Bali. W czerwcu tego roku para doczekała się nawet swojej pierwszej, wspólnej pociechy, synka o imieniu Florian. Wielu myślało, że po narodzinach dziecka życie Daniela wreszcie się ustabilizuje, ale nikt nie przypuszczał, że dojdzie do rozstania. Sądząc po reakcji Zenka Martyniuka, czy aby na pewno para faktycznie się rozstała?