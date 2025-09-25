Kardashianki podbijają Nowy Jork! Mama i siostra wspierają Kim w jej wielkim dniu (FOTO)

Kim Kardashian debiutuje z nową kolekcją

Kim Kardashian zagościła w Nowym Jorku na premierze swojej nowej kolaboracji. Celebrytka wypuściła właśnie swoją kolekcję odzieżową marki SKIMS wraz z firmą Nike. Oficjalny komunikat prasowy zapowiadał, że NikeSKIMS „wyznacza nowy standard w branży”. Premiera ta jest nie tylko debiutem długo wyczekiwanej marki, ale także początkiem nowej epoki w aktywnej modzie kobiet. Kim jak zwykle zadbała o neutralne kolory i designerskie fasony, które tym razem mają sprawdzić się w sporcie.