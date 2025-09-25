Kardashianki podbijają Nowy Jork! Mama i siostra wspierają Kim w jej wielkim dniu (FOTO)
Kim Kardashian debiutuje ze swoją nową kolekcją...
Kim Kardashian zagościła w Nowym Jorku na premierze swojej nowej kolaboracji. Celebrytka wypuściła właśnie swoją kolekcję odzieżową marki SKIMS wraz z firmą Nike. Oficjalny komunikat prasowy zapowiadał, że NikeSKIMS „wyznacza nowy standard w branży”. Premiera ta jest nie tylko debiutem długo wyczekiwanej marki, ale także początkiem nowej epoki w aktywnej modzie kobiet. Kim jak zwykle zadbała o neutralne kolory i designerskie fasony, które tym razem mają sprawdzić się w sporcie.
Tamtego wieczoru Kim odziana była właśnie w jedną ze swoich premierowych stylizacji, czyli szary kombinezon. Nie da się ukryć, że jest to opcja dla odważnych ponieważ prześwity robią swoje. Do tego gwiazda dobrała czepek, który idealnie wpisał się w look.
Tego dnia Kim nie była sama, a towarzyszyli jej bliscy w tym siostra Khloé Kardashian.
Khloé tego dnia również postawiła na premierową stylizację siostry, czyli ten sam kombinezon i czepek, ale w kolorze czarnym.
Nie zabrakło również odmienionej Kris Jenner, która wyglądała jak nie mama, a ich siostra.
Celebrytka także postawiła na ten sam, czarny kombinezon autorstwa córki. Do tego dobrała okulary i czarną, luźną kurtkę.