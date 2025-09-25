times-dark
Kozaczek
Ale plota! Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci

Kardashianki podbijają Nowy Jork! Mama i siostra wspierają Kim w jej wielkim dniu (FOTO)

Kim Kardashian debiutuje ze swoją nową kolekcją...

Khloe Kardashian Kim Kardashian Kris Jenner
/ 25.09.2025 /
KJ
kim-k źródło mad_ey3_ / SplashNews.com / Splash / Forum

1 / 6

Kim Kardashian debiutuje z nową kolekcją

Kim Kardashian zagościła w Nowym Jorku na premierze swojej nowej kolaboracji. Celebrytka wypuściła właśnie swoją kolekcję odzieżową marki SKIMS wraz z firmą Nike. Oficjalny komunikat prasowy zapowiadał, że NikeSKIMS „wyznacza nowy standard w branży”. Premiera ta jest nie tylko debiutem długo wyczekiwanej marki, ale także początkiem nowej epoki w aktywnej modzie kobiet. Kim jak zwykle zadbała o neutralne kolory i designerskie fasony, które tym razem mają sprawdzić się w sporcie.

kim-kardashian- źródło T.JACKSON / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

2 / 6

Kim Kardashian debiutuje z nową kolekcją

Tamtego wieczoru Kim odziana była właśnie w jedną ze swoich premierowych stylizacji, czyli szary kombinezon. Nie da się ukryć, że jest to opcja dla odważnych ponieważ prześwity robią swoje. Do tego gwiazda dobrała czepek, który idealnie wpisał się w look.

khloey-kardashian- źródło Credit line: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

3 / 6

Khloé Kardashian w Nowym Jorku

Tego dnia Kim nie była sama, a towarzyszyli jej bliscy w tym siostra Khloé Kardashian.

khloey-kardashian źródło Credit line: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

4 / 6

Khloé Kardashian w Nowym Jorku

Khloé tego dnia również postawiła na premierową stylizację siostry, czyli ten sam kombinezon i czepek, ale w kolorze czarnym.

kris-jenner- źródło BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

5 / 6

Kris Jenner w Nowym Jorku

Nie zabrakło również odmienionej Kris Jenner, która wyglądała jak nie mama, a ich siostra.

kris-jenner źródło BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

6 / 6

Kris Jenner w Nowym Jorku

Celebrytka także postawiła na ten sam, czarny kombinezon autorstwa córki. Do tego dobrała okulary i czarną, luźną kurtkę.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Najpierw plotkowano o rzekomym romansie, później o konflikcie. Filip Gurłacz przerywa milczenie…
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Filip Gurłacz
Najpierw plotkowano o rzekomym romansie, później o konflikcie. Filip Gurłacz przerywa milczenie…
Chyba już nie ma wątpliwości.
Specjalistka wylicza, jakim zabiegom poddała się Małgorzata Rozenek-Majdan. Trochę tego jest…
Ale plota! Uroda Z życia gwiazd
Lekarz Małgorzata Rozenek-majdan
Specjalistka wylicza, jakim zabiegom poddała się Małgorzata Rozenek-Majdan. Trochę tego jest…
Już wiadomo, w czym tkwi jej sekret piękna!
Ewa Wachowicz w niezwykłej sesji zdjęciowej. To kobieta, która nie boi się żadnych wyzwań (FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Ewa Wachowicz Małopolska
Ewa Wachowicz w niezwykłej sesji zdjęciowej. To kobieta, która nie boi się żadnych wyzwań (FOTO)
Gwiazda telewizji odkrywa uroki swoich rodzinnych stron.
Córka Małysza ujawnia nowe informacje ws. rodzinnej tragedii: „Wiele jest nieuzasadnionej złości i nienawiści”
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Córka Małysza ujawnia nowe informacje ws. rodzinnej tragedii: „Wiele jest nieuzasadnionej złości i nienawiści”
Wiadomo także, czy są ofiary po pożarze!
Tak dziś wygląda grób Sonii Szklanowskiej. To realizacja jakiej dotychczas jeszcze nie było (WIDEO)
Aktualności Polscy celebryci Z życia gwiazd
Cmentarz Grób
Tak dziś wygląda grób Sonii Szklanowskiej. To realizacja jakiej dotychczas jeszcze nie było (WIDEO)
Zdjęcie i napis na nagrobku rozdziera serce...
Gwiazdy opanowały Mediolan na Fashion Weeku. Demi Moore, Serena Williams, Gwyneth Paltrow, Lila Moss…
Czerwony dywan Newsy Styl gwiazd Zagraniczni celebryci
Demi Moore Fashion Week
Gwiazdy opanowały Mediolan na Fashion Weeku. Demi Moore, Serena Williams, Gwyneth Paltrow, Lila Moss…
Na pokazie Gucci pojawiła się stylowa plejada gwiazd.
Tomasz Karolak ROZSTAŁ SIĘ z Violą Kołakowską! „To była tzw. burzliwa relacja”
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Rozstanie Tomasz Kammel
Tomasz Karolak ROZSTAŁ SIĘ z Violą Kołakowską! „To była tzw. burzliwa relacja”
Aktor sam przyznał się do rozpadu ich relacji.
Kubicka dodała pierwsze zdjęcie z Baronem od miesięcy. Internauci zachwyceni: „Jak dobrze znów was widzieć”
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Aleksander Baron Miłość
Kubicka dodała pierwsze zdjęcie z Baronem od miesięcy. Internauci zachwyceni: „Jak dobrze znów was widzieć”
Nie zabrakło również rozczulającego wpisu!
Adwokat Rynkowskiego o kulisach przesłuchania. Wspomniał też o stanie muzyka: „Jest rozbity tą sytuacją”
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Edyta Rynkowska Nie żyje
Adwokat Rynkowskiego o kulisach przesłuchania. Wspomniał też o stanie muzyka: „Jest rozbity tą sytuacją”
Muzyk nie może pozbierać się po stracie ukochanej...
Oto najwięksi amanci tureckich seriali! Ich spojrzenie podbija serca fanek na całym świecie
Zagraniczni celebryci
Serial
Oto najwięksi amanci tureckich seriali! Ich spojrzenie podbija serca fanek na całym świecie
Tureccy aktorzy, którzy uwodzą swoim urokiem.
Dramat w rodzinie Adama Małysza! Córka sportowca prosi o pomoc. Ruszyła już zbiórka
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Adam Małysz Córka
Dramat w rodzinie Adama Małysza! Córka sportowca prosi o pomoc. Ruszyła już zbiórka
"Nawet najmniejsza pomoc, będzie dla nas bezcenna i da nam siłę..."
Marianna Schreiber wytoczy proces Telewizji Republika? Żąda od stacji przeprosin i 50 TYSIĘCY złotych
Z życia gwiazd
Marianna Schreiber TV Republika
Marianna Schreiber wytoczy proces Telewizji Republika? Żąda od stacji przeprosin i 50 TYSIĘCY złotych
Poszło o fałszywe informacje o ciąży celebrytki.
Spotkanie Krupy z Tarczyńskim wywołało burzę w TVN: „Szefostwo zastanawia się, co z tym zrobić”
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Dominik Tarczyński Joanna Krupa
Spotkanie Krupy z Tarczyńskim wywołało burzę w TVN: „Szefostwo zastanawia się, co z tym zrobić”
Czyżby gwiazda miała przez to problemy?
Paparazzi przyłapało Ryszarda Rynkowskiego. Aż trudno uwierzyć, jak teraz wygląda! (FOTO)
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Edyta Rynkowska Nie żyje
Paparazzi przyłapało Ryszarda Rynkowskiego. Aż trudno uwierzyć, jak teraz wygląda! (FOTO)
Widać, że śmierć żony mocno odbiła się na muzyku.
Kamery uchwyciły dziwne zachowanie Karola Nawrockiego w ONZ. Prezydent znów wywołał sensację (WIDEO)
Aktualności Ale plota! Wpadki gwiazd
Karol Nawrocki Niktoyna
Kamery uchwyciły dziwne zachowanie Karola Nawrockiego w ONZ. Prezydent znów wywołał sensację (WIDEO)
"Totalna kompromitacja" - komentują politycy.
James Van Der Beek podbił serca fanów w „Jeziorze Marzeń”. Teraz choruje na raka
Aktualności Zagraniczni celebryci
Choroby Gwiazd James Van Der Beek
James Van Der Beek podbił serca fanów w „Jeziorze Marzeń”. Teraz choruje na raka
Do sieci trafiło przejmujące zdjęcie schorowanego aktora...
 