Według informacji Daily Mail, Bianca Censori – australijska architektka i żona Kanye Westa – jest w szoku po jego ostatnich skandalach i odmawia dalszego udziału w ich wspólnym filmie. Produkcja, która miała być odważnym projektem artystycznym, skupiającym się na „pięknie kobiecego ciała”, została wstrzymana. Film był w całości finansowany przez parę, a Censori miała być główną gwiazdą.

Po fali skandali dwaj kluczowi producenci rozważają opuszczenie projektu, co stawia jego przyszłość pod wielkim znakiem zapytania.

Bianca jest głęboko straumatyzowana zachowaniem Kanye– twierdzi informator. Nie utożsamia się z jego poglądami i jest przerażona tym, co zrobił.

Przypomnijmy, że wszystko rozchodzi się o serie antysemickich i homofobicznych wpisów rapera na portalu X. Przez kontrowersje Kanye stracił już kontrakt wart 20 milionów dolarów na koncerty w Japonii. Serwis Shopify usunął sklep Yeezy po tym, jak próbował sprzedawać koszulki ze swastyką, a jego agent zerwał z nim współpracę, tłumacząc, że nie chce być kojarzony z szerzeniem nienawiści.



Co ciekawe, celebrytka nie odniosła się jeszcze publicznie do ostatnich wybryków swojego męża. Według źródeł była zupełnie nieświadoma jego działań, dopóki nie zobaczyła reakcji w mediach. „Kanye zrobił to wszystko w środku nocy. Bianca nawet nie wiedziała, że się za to zabiera” – zdradził informator.

Nie jest tajemnicą, że już wcześniej miała dość jego kontrowersyjnych zachowań i bała się, że jego wybryki niszczą jej reputację.

Wielokrotnie sugerowano, że Kanye traktuje swoją żonę jako element własnej wizji artystycznej, zamiast jak równą partnerkę. Mówi się, że Bianca coraz częściej czuje się „uwięziona” w małżeństwie z artystą, a źródła z jej otoczenia donoszą, że celebrytka jest zmęczona ciągłymi skandalami i obawiała się, że jego radykalne poglądy rzucą cień na jej własne życie zawodowe. Ostatnie wydarzenia mogły przelać czarę goryczy.

Jeśli Bianca rzeczywiście odważyła się sprzeciwić swojemu mężowi i odmówić dalszej współpracy, może to być pierwszy krok do całkowitego odcięcia się od jego toksycznej narracji. Czy to początek końca ich związku?