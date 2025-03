Ciężarna gwiazda „Hotelu Paradise” kilka miesięcy temu podzieliła się radosną nowiną o trzecim dziecku, a teraz miała zdradzić, czy do jej rodziny dołączy chłopiec, czy dziewczynka. Moment kulminacyjny miał miejsce w studiu „Dzień Dobry TVN”, gdzie Klaudia razem z bliskimi szykowała się do „wielkiego ujawnienia” poprzez przebicie balona z kolorowymi konfetti niczym na ,,baby shower”.

Klaudia El Dursi obiecała ujawnienie płci dziecka. To, co się stało, wprawiło wszystkich w osłupienie

Klaudia El Dursi zapowiedziała, że w „Dzień Dobry TVN” ujawni płeć swojego trzeciego dziecka. Modelka podzieliła się imionami, które bierze pod uwagę dla swojej pociechy. Jeśli będzie chłopiec – Samuel, Dante lub Aladyn, a jeśli dziewczynka – Carmen, Nel lub Daisy. Jednak kulminacyjny moment w „Dzień Dobry TVN” nie poszedł zgodnie z planem…

Widzowie i prowadzący czekali na wielkie ogłoszenie, ale… celebrytka postanowiła ich nieźle wkręcić. Najbardziej zaskoczeni byli jej synowie, którzy nie kryli rozczarowania.

Gdy przyszła mama wbiła szpilkę w balon, zamiast niebieskich lub różowych elementów wypadły… białe balony. Miny synów Klaudii mówiły wszystko – totalne zdezorientowanie.

Nie chcę znać płci dziecka! – wyznała modelka, zaskakując wszystkich w studiu.

Najbardziej zawiedzeni byli synowie Klaudii, którzy do samego końca byli przekonani, że za chwilę dowiedzą się, czy będą mieli brata, czy siostrę. Na ich twarzach widać było zaskoczenie i rozczarowanie.

Również prowadzący „Dzień Dobry TVN” nie kryli zdumienia takim obrotem spraw. Paulina Krupińska i Damian Michałowski przez chwilę nie wiedzieli, jak zareagować.

Reakcje w sieci są mieszane. Niektórzy chwalą Klaudię za luz i dystans, inni twierdzą, że wciąganie dzieci w takie żarty to średni pomysł.

,,Przecież to było do przewidzenia, że synowie będą rozczarowani. Nie każdy ma ochotę na taki prank na żywo w telewizji.”, ,,Super pomysł! Niech płeć będzie niespodzianką do samego końca.” , ,,Nie wiem, kto tu był bardziej zaskoczony: dzieci czy prowadzący.”- komentują internauci.

A jak wam podobał się ,,prank” Klaudia El Dursi?