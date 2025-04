Prowadząca „Hotel Paradise” wystawiła się na poranne słońce, prezentując ciążowe krągłości w wersji saute. „Uzależnienie od słońca” – napisała, pokazując swoją codzienność w trzeciej ciąży. Internauci nie szczędzą komplementów, ale ona ma swoje przemyślenia.

Klaudia El Dursi nie rezygnuje z obecności w social mediach nawet w zaawansowanej ciąży. Gwiazda TVN, znana z nienagannego wyglądu i perfekcyjnych kadrów, tym razem pokazała się zupełnie bez makijażu, przeciągając się na łóżku w porannych promieniach słońca. Błogiej chwili towarzyszyła piosenka ,,Here Comes the Sun” i krótki opis: „Uzależnienie od słońca”.

Chociaż Klaudia wygląda jak z żurnala, w szczerym wpisie przyznała, że nie wszystko w tym stanie przychodzi jej z łatwością. Mimo komplementów od fanów, nie ukrywa, że z trudem akceptuje zachodzące w jej ciele zmiany. Szczególnie w kontekście własnych standardów piękna.

Muszę się do czegoś przyznać. Z pewnym trudem przychodzi mi akceptowanie zmian zachodzących ostatnio w moim ciele. (…) Obfitość mojego ciała jest mi tak obca, że na słowa: ,,Ale masz już duży brzuszek” reaguję niemym grymasem – napisała niedawno na Instagramie.

Piątkowy poranek Klaudia rozpoczęła powoli i zmysłowo – przeciągając się przed kamerą i pokazując nie tylko ciążowy brzuszek, ale i twarz bez grama makijażu. W stylu slow, bez filtrów i zbędnego lukru. I chociaż w opisie pojawiło się tylko jedno słowo – „uzależnienie” – followersi od razu zrozumieli przekaz: tu chodzi o coś więcej niż poranna rutyna.

Dla El Dursi to już trzecia ciąża, ale zdecydowanie inna niż poprzednie. Influencerka nie zamyka się w domu – wciąż podróżuje, trenuje i bierze udział w klimatycznych sesjach zdjęciowych. W międzyczasie dzieli się ze swoimi fanami codziennymi refleksjami i szczerym obrazem macierzyństwa.

,,To największy cud świata, jaki kobieta może stworzyć” – dodała w jednym z wcześniejszych wpisów, mówiąc o ciąży jako najbardziej kobiecym doświadczeniu.

W komentarzach pod postami nie brakuje zachwytów i słów wsparcia, ale jak wiadomo – Instagram rządzi się swoimi prawami. Z pewnością nie każda gwiazda odważyłaby się pokazać w tak intymnym momencie ciąży i jednocześnie tak szczerze mówić o tym, że nie wszystko jest ,,jak z bajki”. A jak Wam podoba się Klaudia El Dursi w tak naturalnym, nieprzefiltrowanym wydaniu?