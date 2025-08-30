Klaudia El Dursi niedawno została mamą po raz trzeci, ale początki z córką nie były łatwe. Położna zwróciła jej uwagę na niepokojące pęcherzyki na ustach dziecka i zasugerowała wizytę u osteopaty. Efekty tej decyzji celebrytka opisała słowami: „Gdybym nie doświadczyła, to bym nie uwierzyła”.

Problemy zdrowotne u córki Klaudii El Dursi. „Po wizycie wydarzył się cud”

Klaudia El Dursi, znana modelka i prowadząca „Hotel Paradise”, powitała na świecie córkę, której imienia wciąż nie ujawniła. Gwiazda przyznała, że malutka była bardzo niespokojna, miała problemy ze snem i ciągle domagała się piersi. To właśnie wtedy położna zauważyła pęcherzyki na jej ustach i zasugerowała, że mogą być one efektem wzmożonego napięcia mięśniowego.

Klaudia nie zwlekała i udała się z córeczką do osteopaty. Efekt wizyty zaskoczył ją samą.

Mała była ciągle niespokojna, wybudzał ją każdy szmer. A po terapii wróciliśmy do domu z innym dzieckiem! – napisała celebrytka na InstaStory.

Klaudia El Dursi pierwszy raz o połogu: „Nie było tak łatwo, jak mi się wydawało…”

Dumna mama opisała też zmiany, które zauważyła:

Zasnęła o 21.00 i przespała sześć godzin, po czym kolejne pięć. Mogę tłuc garnkami, a ona śpi. Dzisiaj nawet sama zasnęła, kiedy na chwilę położyłam ją na łóżku – dodała z niedowierzaniem.

Wygląda na to, że Klaudia El Dursi nie tylko spełnia się jako mama, ale też otwarcie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi rodzicami. Fanki zasypały ją gratulacjami i pytaniami o szczegóły terapii.