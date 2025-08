Od początku ciąży El Dursi chętnie dzieliła się z obserwatorami swoimi przeżyciami, publikując nie tylko urocze zdjęcia z zaokrąglonym brzuchem, ale także szczere refleksje dotyczące samopoczucia i zmian, jakie zachodzą w ciele kobiety.

Po porodzie nie zniknęła z sieci, wręcz przeciwnie, tuż po porodzie zdradziła w programie „Dzień dobry TVN”, że córeczka jeszcze nie otrzymała oficjalnego imienia.

Moje dziecko jest jeszcze na razie bezimienne, niezarejestrowane, ale dowiedzieliśmy się, że mamy na to 21 dni, więc jeszcze parę dni przed nami. Jesteśmy w fazie testów. Mówimy do niej różnymi imionami. Zazwyczaj jest to księżniczka i trochę żałuję, że nie ma takiego imienia, bo byłoby nam naturalniej – mówiła z uśmiechem.

Kilka dni później wróciła z emocjonalnym nagraniem, w którym pokazała, jak wygląda jej sylwetka 10 dni po narodzinach dziecka. W opisie filmiku nie zabrakło szczerych słów. El Dursi przyznała, że nie była pewna, jak jej organizm poradzi sobie z kolejną ciążą. Mimo obaw, jej ciało zaskoczyło ją pozytywnie. Już po niecałych dwóch tygodniach zauważyła wyraźne zmiany.

Muszę przyznać, że obawiałam się, jak będzie wyglądało moje ciało po porodzie. Wiedziałam, że ten brzuszek przez 9 miesięcy stał się domkiem dla mojego dziecka, więc byłam gotowa zaakceptować wszelkie zmiany i dźwignąć trudy w powrocie do jakiejś tam formy. Nie ma co ukrywać, że 36 lat i 3 ciąża też nie sprzyjają. Ku mojemu zaskoczeniu, po 10 dniach obwód znacząco się zmniejszył, a skóra wcale nie wisi do kolan. Z podziwem obserwuję to, co moje ciało zniosło przez ostatni czas i kocham je za to jeszcze bardziej – napisała na Instagramie.