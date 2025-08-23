Klaudia El Dursi to jedna z najpopularniejszych postaci w polskim show-biznesie. W ostatnim czasie słuch o niej nie milknie, a wszystko za sprawą tego, że od niemal miesiąca spełnia się w roli świeżo upieczonej mamy. Teraz celebrytka podzieliła się kolejną, radosną nowiną w roli głównej ze swoimi teściami.

Klaudia El Dursi na 50. rocznicy ślubu teściów

Klaudia El Dursi to znana influencerka, prowadząca miłosne reality show „Hotel Paradise” i była uczestniczka programu „Top Model”. Prywatnie celebrytka od ponad dekady jest w szczęśliwym związku wraz z biznesmenem, Jackiem Leszczyńskim.

Niedawno, a dokładnie 26 lipca 2025 roku para doczekała się kolejnej, wspólnej pociechy i wymarzonej córeczki. W rodzinie El Dursi była to jeszcze większa radość, ponieważ celebrytka ma już dwóch synów: 16-letniego Dawida z poprzedniego związku i 11-letniego Jasia także z obecnym partnerem.

Teraz celebrytka podzieliła się kolejną, wspaniałą nowiną w sieci i poinformowała, że jej teściowie obchodzą właśnie 50 lat wspólnego małżeństwa. Przy okazji Klaudia pokazała ujęcia z imprezy i szczęśliwych teściów, których dotychczas nie pokazywała w internecie.

Dzisiaj świętujemy Złote Gody tej cudownej pary. Czy mam najlepszych teściów na świecie? TAK. 50 lat po ślubie, zawsze razem, zawsze zgodni, pełni ciepła i życzliwości – pisała na Instastories El Dursi.

Modelka i prezenterka na tym nie poprzestała i uraczyła również fanów uroczym ujęciem z imprezy z nowo narodzoną córeczką. Klaudia tego dnia postawiła na elegancję w postaci beżowego garnituru, a jej pociecha wystrojona była w śliczną sukienkę w kwiaty.