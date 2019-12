Książę Harry (35 l.) i jego żona Meghan Markle (38 l.) bardzo angażują się w działania charytatywne. Zarówno Harry jak i Meghan czują na sobie odpowiedzialność, by swoją sławę przekuć w coś dobrego. Tym razem książę wywołał szeroki uśmiech na twarzach mnóstwa ludzi, gdy pokazał się w przebraniu Świętego Mikołaja.

Książę Harry opowiedział ŻART na temat księcia George’a

Meghan i książę Harry nie spędzą najbliższych świąt z rodziną królewską. Pałac wydał specjalne oświadczenie, w którym zapewniono, że mają na to pełną aprobatę królowej Elżbiety. Mimo to, Harry nie zamierzał zrezygnować z pełnienia królewskich obowiązków. Przesłał słodką wiadomość dla organizacji charytatywnej Scotty’s – wspierającej dzieci, które straciły rodziców na służbie w brytyjskich siłach zbrojnych.

Harry jest byłym pilotem helikoptera armii brytyjskiej Apache, który odbył dwie trasy do Afganistanu.

Film obejrzały setki osób. Oglądający nie mogli ukryć rozbawienia i radości, gdy zobaczyli na ekranie księcia w przebraniu Mikołaja.

Ho, ho, ho! Chcę zachęcić was, abyście rozejrzeli się i zdali sobie sprawę, że jesteście częścią rodziny, częścią niesamowitej społeczności i że możecie liczyć na wsparcie każdego dnia, jeśli będziecie tego potrzebować. Poznałem niektórych z was kilka lat temu… Wiem, jak bardzo jesteście silni. Tak, utrata rodzica jest niezwykle trudna, ale wiem, że każdy z was, pomagając sobie nawzajem, będzie miał przed sobą niesamowitą przyszłość i fantastyczne Święta Bożego Narodzenia – powiedział w nagraniu mikołaj