Oto finaliści „Tańca z gwiazdami 17”! Dwie pary wyeliminowali jurorzy

Półfinał Tańca z gwiazdami 17, fot. KAPIF Półfinał Tańca z gwiazdami 17, fot. KAPIF
Autor K N

Wyniki półfinału „Tańca z gwiazdami 17”. Jurorzy i widzowie zdecydowali, które pary awansowały do wielkiego finału show. Dwie pierwszy wytypowała publiczność, a trzecią eksperci, eliminując tym samym dwa najsłabsze duety.

Pary w półfinale „Tańca z gwiazdami 17”

Emocje w 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” rosły z odcinka na odcinek, a półfinał tylko potwierdził, że stawka była najwyższa z możliwych. Po zaciętej rywalizacji na parkiecie pozostało już tylko pięć duetów, które stanęły do walki o dwa miejsca w wielkim finale.

Na parkiet w półfinale wyszli: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Każda z par miała przed sobą wyjątkowo trudne zadanie – przygotować dwa występy: pierwszy wybrany przez produkcję programu, a drugi – autorski taniec, w którym uczestnicy mogli w pełni pokazać siebie jako artystów.

To właśnie ten moment w programie, gdy technika schodziła na drugi plan, a najważniejsze stawały się emocje, osobowość i autorska interpretacja. Jak podkreślali producenci, dozwolone były wszystkie style taneczne z wyjątkiem współczesnego, co jeszcze bardziej zaostrzyło rywalizację.

Kto odpadł w półfinale „Tańca z gwiazdami 17”?

Zgodnie z zasadami „Tańca z Gwiazdami”, o losach uczestników decydowało połączenie głosów widzów i punktów od jury. W półfinale sytuacja była szczególnie napięta, ponieważ dwie pierwsze pary, które awansowały do finału, wybrali widzowie – właśnie te duety, które zebrały najwięcej SMS-ów. Są nimi:

  • Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska,
  • Maurycy Popiel i Sara Janicka.

Ostatnie miejsce w finale pozostało w rękach jury. W dogrywce, podczas której trzy pary zatańczyły cha-chę, jurorzy musieli podjąć trudną decyzję. Każdy występ był pokazem ogromnych emocji, determinacji i pasji, które przez cały sezon budowały atmosferę programu.

Kto w finale „Tańca z gwiazdami 17”?

Decyzją jurorów do wielkiego finału awansowali Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, tym samym z marzeniami o Kryształowej Kuli pożegnali się Tomasz Karolak i Izabela Skierska i Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

Emocji nie brakowało – zarówno na parkiecie, jak i wśród publiczności w studiu oraz przed telewizorami. Słychać było buczenie wśród zebranych w studiu Polsatu osób.

Kiedy finał „Tańca z gwiazdami 17”

Wielki finał zapowiedziano na niedzielę, 16 listopada. To właśnie wtedy widzowie mieli poznać zwycięzców 17. edycji i przekonać się, kto uniesie Kryształową Kulę. Przed uczestnikami pozostało już tylko jedno – dać z siebie absolutnie wszystko, by ten ostatni taniec zapisał się w historii programu.

A tak prezentują się finaliści:

Maurycy Popiel i Sara Janicka, fot. AKPA
Maurycy Popiel i Sara Janicka, fot. AKPA
Mikołaj Bagiński, Magdalena Tarnowska, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.
Mikołaj Bagiński, Magdalena Tarnowska, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.
Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, fot. AKPA
Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, fot. AKPA
 
