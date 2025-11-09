Oto finaliści „Tańca z gwiazdami 17”! Dwie pary wyeliminowali jurorzy
Wyniki półfinału „Tańca z gwiazdami 17”. Jurorzy i widzowie zdecydowali, które pary awansowały do wielkiego finału show. Dwie pierwszy wytypowała publiczność, a trzecią eksperci, eliminując tym samym dwa najsłabsze duety.
Pary w półfinale „Tańca z gwiazdami 17”
Emocje w 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” rosły z odcinka na odcinek, a półfinał tylko potwierdził, że stawka była najwyższa z możliwych. Po zaciętej rywalizacji na parkiecie pozostało już tylko pięć duetów, które stanęły do walki o dwa miejsca w wielkim finale.
Na parkiet w półfinale wyszli: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Tomasz Karolak i Izabela Skierska.
Każda z par miała przed sobą wyjątkowo trudne zadanie – przygotować dwa występy: pierwszy wybrany przez produkcję programu, a drugi – autorski taniec, w którym uczestnicy mogli w pełni pokazać siebie jako artystów.
To właśnie ten moment w programie, gdy technika schodziła na drugi plan, a najważniejsze stawały się emocje, osobowość i autorska interpretacja. Jak podkreślali producenci, dozwolone były wszystkie style taneczne z wyjątkiem współczesnego, co jeszcze bardziej zaostrzyło rywalizację.
Kto odpadł w półfinale „Tańca z gwiazdami 17”?
Zgodnie z zasadami „Tańca z Gwiazdami”, o losach uczestników decydowało połączenie głosów widzów i punktów od jury. W półfinale sytuacja była szczególnie napięta, ponieważ dwie pierwsze pary, które awansowały do finału, wybrali widzowie – właśnie te duety, które zebrały najwięcej SMS-ów. Są nimi:
- Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska,
- Maurycy Popiel i Sara Janicka.
Ostatnie miejsce w finale pozostało w rękach jury. W dogrywce, podczas której trzy pary zatańczyły cha-chę, jurorzy musieli podjąć trudną decyzję. Każdy występ był pokazem ogromnych emocji, determinacji i pasji, które przez cały sezon budowały atmosferę programu.
Kto w finale „Tańca z gwiazdami 17”?
Decyzją jurorów do wielkiego finału awansowali Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, tym samym z marzeniami o Kryształowej Kuli pożegnali się Tomasz Karolak i Izabela Skierska i Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.
Emocji nie brakowało – zarówno na parkiecie, jak i wśród publiczności w studiu oraz przed telewizorami. Słychać było buczenie wśród zebranych w studiu Polsatu osób.
Kiedy finał „Tańca z gwiazdami 17”
Wielki finał zapowiedziano na niedzielę, 16 listopada. To właśnie wtedy widzowie mieli poznać zwycięzców 17. edycji i przekonać się, kto uniesie Kryształową Kulę. Przed uczestnikami pozostało już tylko jedno – dać z siebie absolutnie wszystko, by ten ostatni taniec zapisał się w historii programu.
