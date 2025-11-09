Wyniki półfinału „Tańca z gwiazdami 17”. Jurorzy i widzowie zdecydowali, które pary awansowały do wielkiego finału show. Dwie pierwszy wytypowała publiczność, a trzecią eksperci, eliminując tym samym dwa najsłabsze duety.

Pary w półfinale „Tańca z gwiazdami 17”

Emocje w 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” rosły z odcinka na odcinek, a półfinał tylko potwierdził, że stawka była najwyższa z możliwych. Po zaciętej rywalizacji na parkiecie pozostało już tylko pięć duetów, które stanęły do walki o dwa miejsca w wielkim finale.

Na parkiet w półfinale wyszli: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Każda z par miała przed sobą wyjątkowo trudne zadanie – przygotować dwa występy: pierwszy wybrany przez produkcję programu, a drugi – autorski taniec, w którym uczestnicy mogli w pełni pokazać siebie jako artystów.

To właśnie ten moment w programie, gdy technika schodziła na drugi plan, a najważniejsze stawały się emocje, osobowość i autorska interpretacja. Jak podkreślali producenci, dozwolone były wszystkie style taneczne z wyjątkiem współczesnego, co jeszcze bardziej zaostrzyło rywalizację.

Kto odpadł w półfinale „Tańca z gwiazdami 17”?

Zgodnie z zasadami „Tańca z Gwiazdami”, o losach uczestników decydowało połączenie głosów widzów i punktów od jury. W półfinale sytuacja była szczególnie napięta, ponieważ dwie pierwsze pary, które awansowały do finału, wybrali widzowie – właśnie te duety, które zebrały najwięcej SMS-ów. Są nimi:

Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska ,

, Maurycy Popiel i Sara Janicka.

Ostatnie miejsce w finale pozostało w rękach jury. W dogrywce, podczas której trzy pary zatańczyły cha-chę, jurorzy musieli podjąć trudną decyzję. Każdy występ był pokazem ogromnych emocji, determinacji i pasji, które przez cały sezon budowały atmosferę programu.

