Lady Gaga (33 l.) i Bradley Cooper (l.) byli na ustach wszystkich osób na początku 2019 roku. To wtedy wybuchły spekulacje na temat ich rzekomego romansu. Uczucie między nimi miało narodzić się podczas nagrań do filmu „Narodziny gwiazdy”, gdzie Gaga i Bradley wcielali się w główne role. Oliwy do ognia dolał fakt, że oboje rozstali się w podobnym czasie z ówczesnymi partnerami. Teraz piosenkarka postanowiła zdradzić, jak było naprawdę. Będziecie w szoku!

Lady Gaga i Bradley Cooper zakończyli swoją znajomość; wszystko przez aktora

Lady Gaga o romansie z Bradleyem Cooperem

Wokalistka zerwała zaręczyny, po czym sam aktor rozstał się z modelką Iriną Shayk – z którą ma córkę. Spekulowano, że Cooper i Gaga spotykają się w tajemnicy. Po wejściu do kin filmu „Narodziny gwiazdy”, każdy man miał nadzieję, że romans kinowy przeniesie się do rzeczywistości. Sami aktorzy robili wszystko, by podgrzać atmosferę a tym samym, promować film.

Wygląda na to, że się opłaciło. W październiku 2018 roku ukazała się ścieżka dźwiękowa do filmu „Narodziny gwiazdy”. Sam soundtrack i pierwszy singel promujący go – „Shallow” – osiągnęły ogromny sukces. Utwór nagrodzono Oscarem za najlepszą piosenkę.

Lady Gaga w rozmowie z Oprah Winfrey

Piosenkarka wystąpiła jako gwiazda pierwszego talk show Oprah w 2020 roku. Kobiety rozmawiały na wiele tematów, ale jeden z nich koncentrował się na tym, czy ona i Bradley Cooper naprawdę wdali się w płomienny romans podczas nagrań do filmu.

Wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę, oszukując wszystkich. Stworzyliśmy to – powiedziała Gaga

Od miesięcy spekulowano, czy mieli romans ze sobą, będąc w związku (ona z byłym narzeczonym Christianem Carino, a Bradley z byłą dziewczyną Iriną Shayk.) Okazuje się, że były to po prostu… spekulacje.

Stworzyliśmy historię miłosną. Oczywiście chcieliśmy, aby ludzie uwierzyli, że jesteśmy zakochani. I chcieliśmy, aby ludzie poczuli tę miłość podczas Oscarów. Ciężko nad tym pracowaliśmy, wymyśliliśmy to wszystko – zostało to zorganizowane jako przedstawienie – wyjaśnił później Gaga

Film „Narodziny gwiazdy” to miłosna historia. Żeby „się sprzedać” Gaga i Cooper postanowili przeprowadzić sprytną akcję promocyjną. Sprawili, że każdy zastanawiał się co jest między nimi!

