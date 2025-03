Od rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli minęło już kilka miesięcy, ale emocje wokół ich relacji nie opadają. Para rozstała się w atmosferze medialnego zamieszania, a sam Maciej zaczął coraz chętniej wypowiadać się publicznie na temat swojego życia po rozwodzie. Wystąpił w podcaście MamaDu i dadHERO, gdzie opowiedział o tym, jak wyglądała ich relacja i podział obowiązków. Jednak to nie jego słowa, a jeden z komentarzy pod postem z fragmentem wywiadu wzbudził największe emocje.

Pod materiałem pojawiło się wiele wpisów, ale jeden z nich wywołał szczególną reakcję. Internautka postanowiła uderzyć w czuły punkt i zaczepiła Pelę, sugerując, że to nie on był głównym żywicielem rodziny: ,,Ojeju Nobla Ci dać ciągle lansowanie do obrzydzenia… Kto na dom zarabiał? Bo nie Ty” Tancerz nie unikał odpowiedzi: ,,Nobla zostawmy dla osób, które wnoszą coś dla całego świata. Jeśli Cie to brzydzi, to nie oglądaj. Szkoda żołądka.”

A kto zarabiał? Oboje rodziców, którzy pracowali – jedno w, drugie poza domem.

Kolejna „zatroskana” użytkowniczka postanowiła drążyć temat: ,,Zastanawiam się kto wtedy zarabiał na rodzinę?” Maciej Pela nie zamierzał owijać w bawełnę:

Oboje rodziców. 😉 Zapraszam zrobić niewielki research w KRS.

Chodzi o spółkę Pelaki, której wspólnikami są Agnieszka Kaczorowska i Maciek Pela. W zakres działalności wchodzą m.in. produkcja filmów, sprzedaż internetowa oraz usługi artystyczne. Innymi słowy, oboje pracowali na wspólny rachunek.

Mimo że byli małżonkowie próbują ułożyć sobie życie na nowo, temat ich rozstania nadal budzi sporo emocji. Maciej otwarcie mówi o swojej roli jako taty na pełen etat, a Agnieszka konsekwentnie unika publicznych wynurzeń – przynajmniej oficjalnie. Jednak w swoich wypowiedziach niejednokrotnie podkreślała, że to ona była główną siłą napędową ich związku, zarówno zawodowo, jak i organizacyjnie. Nie brakuje więc opinii, że to Pela próbuje teraz „napisać własną wersję historii” i przedstawić się jako ten, który poświęcił wszystko dla rodziny.

W komentarzach internauci są podzieleni. Jedni bronią Macieja, zauważając, że skoro oboje decydowali się na taki podział obowiązków, to nie fair jest teraz umniejszać jego roli i atakować za udzielanie wywiadów:

„Aga ciągle mówi, że pracowała, zarabiała, nosiła spodnie w tym związku!!! Więc Maciek ma prawo mówić, że dzieci są mu wdzięczne. Że się oddał, że żona nie doceniła tej decyzji, którą podobno podjęli razem!! Dajcie chłopakowi spokój…”– napisała jedna z komentujących.

Nie zabrakło jednak głosów krytycznych, sugerujących, że Pela wykorzystuje medialne zainteresowanie, by dalej ciągnąć temat rozstania:

„Kolejny wywiad, kolejna próba lansowania się na swojej eks. I w kółko tylko ile to Ty dobrego nie zrobiłeś dla dzieci – to już jest serio nudne i niczego nie wnosi. Opiekowałeś się cudzym czy swoim dzieckiem? Bo jak cudzym, to szacun za poświęcenie, ale jeśli swoim, to na co liczysz, koronować cię za to???” – dopytuje zirytowana internautka.