Agnieszka Kaczorowska po rozstaniu z Maciejem Pelą stała się główną gwiazdą wielu portali show-biznesowych. Zakończenie miłosnej relacji było dla wszystkim zaskoczeniem, ponieważ para przez lata prezentowała wyidealizowany obraz rodziny w mediach społecznościowych. Później zaczęły do mediów napływać plotki, że aktorka znana z „Klanu” miała na planie reality show zdradzić męża z operatorem programu. Sama zainteresowana nigdy do tego się nie odniosła, ale ostatnio udzieliła bardzo szczerego wywiadu Magdzie Mołek na jej kanale na YouTube.

Kaczorowska otworzyła się na temat rozstania: „Przez wiele lat oszukiwać siebie”

Aktorka znana z serialu „Klan” już wkrótce pojawi się w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”, gdzie zatańczy w parze z Filipem Gurłaczem. Para już trenuje do pierwszego odcinka i czasami na sali treningowej spotyka inną uczestniczkę nowej edycji show — Magdę Mołek. To właśnie z nią niedawno rozmawiała Agnieszka Kaczorowska w jej programie na YouTube „W moim stylu”. W wywiadzie dla dziennikarki podzieliła się wyznaniem na temat rozmowy z jedną z córek:

Myślę, że to wszystko zależy od tego, jak się rozmawia z dziećmi. Rozmawiam z nimi bardzo dużo. Jestem absolutnie szczera z moimi dziewczynkami. Jak Gabrynia młodsza jeszcze tak posłucha, posłucha i coś tam złapie. Na pewno to ma ogromne znaczenie, natomiast nie powtarza, nie zadaje takich konkretnych pytań, ale Emilka już zadaje. Jest w tym tak niewyobrażalnie mądra. Mądrzejsza wielokrotnie ode mnie. Była świadkiem moich łez, bo one rzeczywiście pojawiają się czasem. Nie zawsze jestem je w stanie zatrzymać przy dzieciach i nawet tego nie chcę, bo moim zdaniem wszystkie emocje są okej. […] I ona, Emilia, ostatnio mnie przytuliła i powiedziała do mnie: „Mama, a możemy po prostu cieszyć się twoją wolnością?”. Boże, jak ona mnie rozwaliła tym — podsumowała Agnieszka Kaczorowska.