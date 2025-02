Tancerka przez kilka odcinków „Królowej przetrwania” kreowała się na wzorową żonę, tęskniącą za mężem i dziećmi. Jednak jeden telefon do Macieja Peli wystarczył, by jej narracja runęła jak domek z kart. Co takiego wydarzyło się między byłymi małżonkami w 8 odcinku programu?

7. odcinek „Królowe przetrwania”. Kaczorowska wyznaje: „w moim domu gotuje mój mąż”

Agnieszka Kaczorowska od samego początku swojego udziału w „Królowej przetrwania” budowała wizerunek oddanej żony i matki. W każdym odcinku wspominała o swoim mężu Macieju Peli, podkreślała, jak bardzo za nim tęskni, i zapewniała, że jej rodzina jest dla niej najważniejsza. Widzowie mogliby pomyśleć, że ich związek to prawdziwa sielanka. Problem w tym, że już w trakcie emisji show pojawiały się afery i dramy związane z ich rozstaniem.

Po zakończeniu nagrań Kaczorowska i Pela ogłosili rozwód, a medialna burza tylko nabierała tempa. Najpierw wyciekły doniesienia o kryzysie w ich związku, potem pojawiła się głośna „afera liściowa”, w której Marianna Schreiber zasugerowała, że aktorka miała rzekomy romans na planie reality show.

W ósmym odcinku show uczestniczki walczyły o możliwość rozmowy z bliskimi. Padło na Kaczorowską, która mogła wykonać telefon do swojego (ówczesnego) męża, Macieja Peli. Choć rozmowy nie mogliśmy usłyszeć, to reakcja tancerki mówiła wszystko – płacz, frustracja i szokujące wyznanie o rozpadzie małżeństwa.

Niewiarygodne, co Kaczorowska usłyszała od córki po rozstaniu z Pelą. Padły mocne słowa!

Jak on przybiera postać ofiary, to nie umiem, (…) wydobyć z siebie grama empatii. No, bo nie widzisz go jako mężczyzny. To jest tak, że przestajesz go widzieć jako faceta. I ja mam wtedy takie: „Ku**a, weź się ogarnij”- tak skomentowała swoją rozmowę do reszty uczestniczek.