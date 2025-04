Magda Mołek to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych. Po wielu latach spędzonych w mediach w 2020 roku podjęła decyzję o odejściu z TVN-u, w którym pracowała przez 16 lat. W jednym z wywiadów przyznaje, co było zapalnikiem do rezygnacji z telewizyjnej kariery.

Magda Mołek o zakończeniu kariery w telewizji

Magda Mołek po podjęciu radykalnego kroku, jakim było odejście z telewizji, zdecydowała się na samodzielną drogę i założyła kanał na YouTube „W moim stylu”. Do dziś dziennikarka stale gości przeróżne osobowości, z którymi rozmawia na różne tematy. Jej kanał na dzień dzisiejszy śledzi już niemal 240 tys. subskrybentów.

W wywiadzie z Joanną Rokicką dla serwisu „Medonet” zdobyła się na szczere wyznanie związane z odejściem z telewizji. Mołek sama przyznaje, że kiedyś miała ogromny zapał i siłę do pracy w mediach, jednak przyszedł moment, żeby powiedzieć temu pas. Do tego zbiegła się pandemia i lockdown, co utwierdziło ją w przekonaniu, że musi odejść z telewizji:

Kiedy byłam młodsza i zanim pojawiły się dzieci, szłam jak burza, nie czułam zmęczenia albo sama się oszukiwałam, że jeszcze chwilę wytrzymam. Pracowałam od programu do programu i miałam czas odpocząć, wyjechać, odreagować. A jak te możliwości się pokończyły, bo urodziłam dzieci, to po prostu rozważyłam za i przeciw. Wyszło mi, że już czas na przeciw – wyznała Mołek w wywiadzie z „Medonetem”.

Dziennikarka przyznała również, że praca w telewizji mimo wczesnych pobudek, wielu wyrzeczeń i dnia wypełnionego po brzegi obowiązkami była dla niej wielkim przywilejem. Choć natłok obowiązków był duży, uważa, że jest wiele innych zawodów nie tylko telewizja, które potrafią przeczołgać:

Nie uważam się za kogoś poszkodowanego. Wprost przeciwnie, jestem zdania, że to był bardzo dobry czas i bardzo dużo zyskałam. Gdy poczułam, że już nie daję rady pracować ponad siły, to po prostu się wypisałam z tych obowiązków (…). Mnie oczywiście praca przez prawie 25 lat w różnych telewizjach bardzo wydrenowała, fakt – przyznała dziennikarka.

Dziennikarka nie kryje również tego, że choroba Hashimoto, z jaką się boryka, w dużej mierze wynika właśnie z jej wieloletniego natłoku pracy.