Za nami kolejny odcinek 16. edycji najbardziej roztańczonego show „Taniec z gwiazdami”. Głosy widzów znowu zdecydowały o opuszczeniu programu przez kolejną parę. Tym razem padło na Michała Bartkiewicza i Magdę Mołek. Dziennikarka skomentowała werdykt widzów i odniosła się do rzekomego faworyzowania, o które była oskarżana.

Nie da się ukryć, że Magda Mołek była jednym z najbardziej komentowanych uczestników obecnej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Ostatnio szerokim echem obiły się komentarze widzów, którzy zarzucili jej faworyzowanie i zbyt wysokie oceny jurorów, które według internautów były tylko za nazwisko.

Teraz dziennikarka odniosła się do zarzutów o czym miały świadczyć zbyt wysokie noty jurorów. Mołek stwierdziła, że wszystko odbywało się sprawiedliwie, a oceny dostawała za ciężką pracę i wkład.

Puszczam oczko do wszystkich tych, którzy mówili o mnie, że jestem tutaj faworyzowana. Jak widzicie nie. To jest bardzo sprawiedliwy program i tutaj premiowane są osoby, które mogą dać z siebie to, co jest w nim najważniejsze, mnóstwo energii i czas, a tego czasu w sumie ja miałam najmniej (…) – powiedziała Mołek w pożegnalnym wywiadzie dla „TzG”