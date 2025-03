Rafał Maserak ocenia rozwój Magdy Mołek

Poziom w tej edycji „Tańca z Gwiazdami” jest wysoki, a wymagania wobec uczestników stale rosną. Magda Mołek, ostatnio zmaga się z licznymi opiniami widzów, którzy zarzucają jej brak otwartości i sztywność na parkiecie. Rafał Maserak, jeden z jurorów, postanowił w rozmowie z Kozaczkiem skomentować te głosy i ocenić jej postępy. Podkreślił, że widzi u dziennikarki progres, jednak program wymaga szybszej nauki.

Mamy trzeci odcinek, to już tak naprawdę jest trzeci taniec za Magdą, więc widać, że to jest typ osoby, która powoli musi wejść w tajniki tego tańca. […] Ja to dzisiaj powiedziałem: Magda, ja to czuję, bo patrzę i obserwuję, jak z odcinka na odcinek jest coraz lepiej, ale tutaj nie ma na to czasu, żeby nie wiem, rok przygotowywać się do tego, żeby było „wow”. Tu trzeba naprawdę przyspieszyć. […] Tu nie ma co gadać, tu trzeba tańczyć po prostu – powiedział Rafał Maserak.

Juror uważa, że kluczowe będzie, aby Magda Mołek szybciej reagowała na uwagi i intensywniej pracowała nad swoimi umiejętnościami. Rafał Maserak przyznaje, że partner taneczny ma odpowiednie umiejętności, by pomóc jej rozwinąć się w programie.

Wydaje mi się, że dzisiaj może ta uwaga jakoś do Magdy bardziej dojdzie i ją bardziej weźmie do siebie, bo jest potencjał, jest duży potencjał, tylko po prostu musi szybciej reagować. Michał jest świetnym nauczycielem i on na pewno świetnie prowadzi tutaj zajęcia z Magdą, ale każdy z nas jest inną osobą, innym instruktorem. Michał ma swoje super sposoby, żeby Magda dalej się rozwijała i widać, że z odcinka na odcinek się rozwija – dodał.

Oceniając innego uczestnika programu, Michała Barczaka, który ostatnio oskarżył jurorów, że są dla niego okrutni, Rafał Maserak przyznał, że jego wymagania wobec niego są większe. Głównie ze względu na doświadczenie taneczne. Nie tylko on wymaga od aktora więcej, ale i całe jury.

Jesteśmy, bo to jest już człowiek z doświadczeniem. To jest tancerz baletowy, który ma świadomość ruchu klasycznego, ale to się w ogóle nic nie przekłada na taniec towarzyski to co innego. Dzisiaj tańczyli bachatę, gdzie to jest bardzo taniec zmysłowy, sensualny, tutaj kreowanie partnerki jest ważne, żeby ona była wykreowana. Tego zabrakło u Michała. Ja od niego będę wymagał więcej – podsumował w rozmowie z Kozaczkiem Rafał Maserak.

Zobacz całe wideo poniżej: