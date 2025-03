Teraz gwiazda disco polo bierze udział w „Tańcu z Gwiazdami”, w najnowszym odcinku postanowi otworzyć się na temat trudnego rozstania z mężem. Jak donosi portal Pomponik.pl, piosenkarka w rozmowie ze swoim partnerem tanecznym Piotrem Musiałowskim wyznała, że podczas rozwodu przeszła przez piekło. Nowy odcinek zarówno dla Magdy, jak i jej fanów będzie tym przełomowym.

Magda Narożna opowiedziała także o szczegółach najgorszych chwil rozstania z ex partnerem.

Piosenkarka wyznała także, że największym wsparciem w trudnych momentach była jej córka, która sama doradzała mamie, by rozstała się z Dawidem Narożnym.

Usłyszałam słowa: „Mamo, proszę cię, odejdź, proszę cię mamo”. Zrobiłam coś dla siebie – uratowałam siebie samą. Na pewno obrosłam w siłę, ogromną siłę i namawiam wszystkie dziewczyny, żeby po prostu walczyć o siebie. To my piszemy scenariusz, jak chcemy, żeby to życie wyglądało. To jest mój scenariusz i nie dam sobie nikomu go odebrać – mówiła w rozmowie z partnerem tanecznym Magdalena Narożna.