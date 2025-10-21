17. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze. Niestety kilka dni temu okazało się, że Maja Bohosiewicz jest zmuszona do rezygnacji z dalszego udziału przez kontuzję. Teraz Ewa Minge, która odpadła już na początku tej edycji, również mierząc się z kontuzjami, stanęła w obronie Mai. Projektantka ujawniła również, że przez udział w tanecznym show do dziś mierzy się z poważnymi problemami.

Ewa Minge broni Mai Bohosiewicz i ujawnia, z jakimi problemami zdrowotnymi mierzy się po „Tańcu z Gwiazdami”

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński to jedna z najbardziej lubianych par 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Niestety po rodzinnym odcinku para stanęła przed ważną decyzją, która finalnie zakończyła się ich rezygnacją z dalszego udziału w programie. Wszystko przez kontuzję żeber Mai, która była nie do przezwyciężenia. Okazało się, że influencerka i bizneswomen miała złamane żebra i problemy z okostną, co wykluczyło jej przygodę z tańcem.

Nikt tak dobrze nie rozumie Mai Bohosiewicz, jak Ewa Minge, która również stoczyła walkę z kontuzją żeber. Projektantka nie pozostała obojętna na hejterskie komentarze wobec Mai i poświęciła temu post, stając w obronie koleżanki z programu.

Dzisiaj widzę, jak internauci pastwią się nad Mają Bohosiewicz, że stchórzyła, że się jej nie chciało, że szuka wymówki. Ani Maja, ani ja nie miałyśmy doświadczenia w tańcu (…) Połamane żebro i zakleszczenie opłucnej oraz mięśni między nimi, było faktem już po pierwszym tygodniu treningu. Usłyszałam, że to najczęstsza kontuzja tancerek. Zwłaszcza tych bardzo szczupłych. Maja do nich należy – zaczęła Minge.

Warto wspomnieć, że projektantka mody odpadła jako pierwsza z programu, jednak nie zrezygnowała, a walczyła do samego końca, przez co do dziś płaci swoim zdrowiem. W szczerym wyznaniu Minge przyznała się teraz, jak wyglądała jej walka z kontuzją, będąc jeszcze w programie.

Współczuję, bo ja trenowałam na ciężkich opioidach i tańczyłam na odcinkach, płacząc z bólu. Zakończyło się to poważnym zapaleniem mięśnia pośladkowego od zastrzyków, które brałam dwa razy dziennie. Dzisiaj czeka mnie ingerencja chirurgiczna, gdyż zrosty zapalne nie ustępują, pomimo leczenia nawet sterydami. Zapłaciłam zdrowiem za moje marzenia, aby nauczyć się tańczyć. Maja podobnie – wyznała.

Na koniec Minge pogratulowała Bohosiewicz, że w porę zrezygnowała z udziału, ponieważ ona tego nie zrobiła i do dziś musi borykać się ze zdrowiem.