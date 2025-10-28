Widzowie „TzG” spiskują: „Na wejściu już produkcja wie, kto wygra”. Jest wymowna reakcja Agi Kaczorowskiej
Odpadnięcie Agnieszki i Marcina z programu mocno rozwścieczyło ich fanów.
W 7. odcinku „Tańca z Gwiazdami” niestety z programem pożegnała się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Werdykt był dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem, bo byli jedną z najbardziej uwielbianych par. Po zaistniałym incydencie wielu widzów stanęło murem za tancerką i aktorem, a w sieci zaczęły pojawiać się komentarze spekulujące, że „produkcja już na wstępie wie, kto wygra”. Kaczorowska nie przeszła obojętnie i zareagowała na ten wpis.
Marcin Rogacewicz pierwszy raz zabrał głos po „TzG”! Słowa o Kaczorowskiej wzbudziły niesmak?
Internauci spekulują, że głosowanie w „TzG” to ustawka. Agnieszka Kaczorowska zareagowała
Nie da się ukryć, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli jedną z najbardziej lubianych par 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, która potrafiła wzbudzać wiele emocji. Warto dodać, że tancerka i aktor nie tylko tworzyli taneczny duet, ale i życiowy, a ich potwierdzenie miłości ujrzało światło dzienne w pierwszym odcinku programu.
Kaczorowska polubiła komentarze atakujące jury „TzG”. „Jury może Ci buty czyścić!”
Niestety Agnieszka i Marcin w ubiegłym odcinku musieli niespodziewanie pożegnać się z programem, co wywołało ogromne zaskoczenie wśród widzów i internautów. Para również doznała wielkiego rozczarowania, ale nie ma się co dziwić, bo wkładali w to całe swoje serce. Podczas zakończenia programu tancerka wygłosiła przemówienie, gdzie nie tylko wyraziła swoje zaskoczenie werdyktem, ale również wyznała, że Marcin tańczył lepiej niż niejeden tu uczestnik, co spotkało się z mieszanym odbiorem.
Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po pożegnaniu z „TzG”! „Staje w kontrze do hejtu”
Wielu widzów i fanów pary jednak stanęło za nimi murem, a w sieci na przekór zaczęły pojawiać się komentarze krytykujące produkcję, a nawet jurorów. Internauci zwrócili również uwagę na kwestię głosowania, a wśród opinii znalazł się również komentarz sugerujący, że program i głosowanie od początku do końca jest ustawiony.
Trzymajcie się. Każdy, kto wierzy, że głosowanie coś daje, jest w błędzie. To przykre, że na wejściu już produkcja wie, kto wygra. To samo jest w każdym tego typu programie – brzmiał komentarz internautki.
Co ciekawe, Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się polubić mocny komentarz internautki. Co ciekawe, to niejedyny komentarz widzów, który tancerka polajkowała, a uderza w produkcję. Czyżby jej reakcje internetowe stały się dla niej sposobem na subtelny wyraz opinii?
<a href="https://www.nexgendataengine.com" class="url" rel="ugc external nofollow">Verna Senger</a> | 28 października 2025
I’ve been following your blog for some time now, and I’m consistently blown away by the quality of your content. Your ability to tackle complex topics with ease is truly admirable.
Alica | 28 października 2025
Zobaczymy za parę miesięcy . Rogacewicz ucieknie bo to wyjątkowo toksyczna osoba 😤