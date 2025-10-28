W 7. odcinku „Tańca z Gwiazdami” niestety z programem pożegnała się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Werdykt był dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem, bo byli jedną z najbardziej uwielbianych par. Po zaistniałym incydencie wielu widzów stanęło murem za tancerką i aktorem, a w sieci zaczęły pojawiać się komentarze spekulujące, że „produkcja już na wstępie wie, kto wygra”. Kaczorowska nie przeszła obojętnie i zareagowała na ten wpis.

Nie da się ukryć, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli jedną z najbardziej lubianych par 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, która potrafiła wzbudzać wiele emocji. Warto dodać, że tancerka i aktor nie tylko tworzyli taneczny duet, ale i życiowy, a ich potwierdzenie miłości ujrzało światło dzienne w pierwszym odcinku programu.

Niestety Agnieszka i Marcin w ubiegłym odcinku musieli niespodziewanie pożegnać się z programem, co wywołało ogromne zaskoczenie wśród widzów i internautów. Para również doznała wielkiego rozczarowania, ale nie ma się co dziwić, bo wkładali w to całe swoje serce. Podczas zakończenia programu tancerka wygłosiła przemówienie, gdzie nie tylko wyraziła swoje zaskoczenie werdyktem, ale również wyznała, że Marcin tańczył lepiej niż niejeden tu uczestnik, co spotkało się z mieszanym odbiorem.

Wielu widzów i fanów pary jednak stanęło za nimi murem, a w sieci na przekór zaczęły pojawiać się komentarze krytykujące produkcję, a nawet jurorów. Internauci zwrócili również uwagę na kwestię głosowania, a wśród opinii znalazł się również komentarz sugerujący, że program i głosowanie od początku do końca jest ustawiony.

Trzymajcie się. Każdy, kto wierzy, że głosowanie coś daje, jest w błędzie. To przykre, że na wejściu już produkcja wie, kto wygra. To samo jest w każdym tego typu programie – brzmiał komentarz internautki.

Co ciekawe, Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się polubić mocny komentarz internautki. Co ciekawe, to niejedyny komentarz widzów, który tancerka polajkowała, a uderza w produkcję. Czyżby jej reakcje internetowe stały się dla niej sposobem na subtelny wyraz opinii?