Paweł Mikołajuw znany wszystkim jako „Popek” niedawno udzielił głośnego wywiadu, w którym postanowił zdradzić szokujące kulisy swojego udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Teraz jego taneczna partnerka Janja Lesar ujawniła nam, z czym się zmagał i jakim naprawdę jest człowiekiem.

Janja Lesar o współpracy z Popkiem w „Tańcu z Gwiazdami”

Paweł „Popek” Mikołajuw, był jednym z uczestników 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” w 2018 roku. Celebryta na parkiecie radził sobie całkiem dobrze, bo dotarł aż do finału, gdzie wraz z Janją Lesar zajęli trzecie miejsce.

Niedawno Popek postanowił po latach zdradzić szokujące kulisy swojego udziału w programie. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim raper opowiedział o prawdziwych powodach, dla których zdecydował się stanąć na parkiecie, oraz o tym, co działo się za kulisami show. Jak sam mówił, zmagał się z uzależnieniem, a podczas odcinków na żywo potrafił być pod wpływem alkoholu.

Teraz w rozmowie z naszą redakcją taneczna partnerka Popka ujawniła nam, że raper faktycznie miał wówczas problem z uzależnieniem, ale taniec i produkcja dawały mu poczucie normalności.

On nie ukrywa, że jest uzależniony i uzależnienie to jest coś, co towarzyszy mu, wydaje mi się, że już teraz nie, ale wtedy jeszcze było. Ale bardzo dużo pracował, szanował mnie. On czasami płakał z radości kiedy widział, że nie potrzebuje tego wszystkiego, że radość jest też gdzieś indziej, w tańcu często. Dostawał tutaj przyjaciół Rafała, mnie. Szanowaliśmy go, traktowaliśmy go normalnie. Dostawał normalność u nas – powiedziała nam Janja.

Tancerka przyznała również, że pod jego kontrowersyjnym wizerunkiem i masą tatuaży, tak naprawdę kryje się wrażliwy mężczyzna, którego miała okazję poznać.

Był super partnerem, emocjonalnie czasem był trudny przez takie skoki, ale bardzo miło wspominam naprawdę. Cudowne rzeczy razem robiliśmy. On jest bardzo emocjonalny człowiek i wrażliwy. Mimo wszystko wygląda tak, jak wygląda, ale to jest taki wrażliwiec po prostu – dodała Lesar.

