Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po raz pierwszy od czasu odpadnięcia z „Tańca z gwiazdami” i aferze kabaretowej zabrali głos i nagrali wspólne wideo. Tancerka przy okazji zdradziła, że już niebawem światło dzienne ujrzy jej nowy projekt oraz coś, co przygotowała wraz z Marcinem.

Kabaret K2 przesadził? Widzowie oburzeni żartami o Kaczorowskiej i Rogacewiczu

Kaczorowska i Rogacewicz zwrócili się do obserwatorów po odpadnięciu z „TzG” i aferze kabaretowej. Szykują coś nowego

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzyli jedną z par 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Warto dodać, że tancerka i aktor nie tylko tworzyli taneczny duet, ale i życiowy, a ich potwierdzenie miłości ujrzało światło dzienne w pierwszym odcinku programu. Niestety Agnieszka i Marcin w ubiegłym odcinku musieli niespodziewanie pożegnać się z programem, co wywołało ogromne zaskoczenie wśród widzów i internautów.

Widzowie „TzG” spiskują: „Na wejściu już produkcja wie, kto wygra”. Jest wymowna reakcja Agi Kaczorowskiej

Podczas zakończenia programu tancerka wygłosiła przemówienie, gdzie nie tylko wyraziła swoje zaskoczenie werdyktem, ale również wyznała, że Marcin tańczył lepiej niż niejeden tu uczestnik, co spotkało się z mieszanym odbiorem. Niedługo później wielkie poruszenie w mediach wywołała nagła decyzja pary. Aga i Marcin mieli pojawić się w programie „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie”, jednak w ostatniej chwili odwołali swoją obecność. Kabareciarze mimo to, postanowili zrealizować przygotowany program i zrobili z nich parodię, która wywołała prawdziwą burzę w sieci.

Teraz po emocjonalnych dniach związanych z nagłym odpadnięciem z tanecznego show oraz po kabaretowej dramie, para chwyciła za telefon i po raz pierwszy zwróciła się do swoich obserwatorów w całkiem dobrym humorze. Agnieszka zaczęła swoją wypowiedź dość wymownym zdaniem.

Dzień dobry, dzień dobry! Kochani, bardzo doświadczamy teraz tego, że kiedy zamykają się jakieś drzwi, to otwiera się wiele różnych okien nowych, ale o tym niebawem – zaczęła Agnieszka.

Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po pożegnaniu z „TzG”! „Staje w kontrze do hejtu”

W dalszej części nagrania Kaczorowska ujawniła i ogłosiła, że już niebawem wszyscy będą mogli zobaczyć coś, nad czym długo pracowała. Dodatkowo zapowiedziała, że pracuje również nad czymś z Rogacewiczem, ale to na razie pozostawiła w tajemnicy.

Ja się niesamowicie cieszę, że już na dniach będę mogła zaprezentować Wam projekt, nad którym pracowałam już w zasadzie od lipca i teraz ujrzy on światło dzienne, więc już zaraz. A kolejne nowości, takie już wspólne, to za chwilę – dodała tancerka.

Na koniec Agnieszka i Marcin postanowili również podziękować fanom za całe wsparcie, jakie otrzymują po odpadnięciu z „Tańca z gwiazdami”.