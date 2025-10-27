W ostatnią niedzielę z programem „Taniec z gwiazdami” pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Para od pierwszego odcinka zachwycała widzów dopracowanymi w każdym detalu występami na parkiecie. Ich taneczna podróż dobiegła końca szybciej, niż wielu się spodziewało.

Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po pożegnaniu z „TzG”

Tuż po odpadnięciu z programu, Agnieszka Kaczorowska zabrała głos w studio „Tańca z Gwiazdami” i na żywo przekazała kilka słów, które mocno wstrząsnęły nie tylko uczestnikami, ale także i jurorami oraz widzami. Tuż po zakończonym odcinku Agnieszka i Marcin postanowili opuścić studio Polsatu. Teraz jednak tancerka ponownie zabrała głos i przekazała kilka ważnych słów internautom na Instagramie.

Dziękujemy.🥹 Za to co dostajemy w tysiącach wiadomości… za energię, która staje w kontrze do hejtu, za życzliwość, za moc, za wiarę w nas… to co do nas ślecie, powoduje, że cały dzień się wzruszamy… jesteśmy absolutnie poruszeni – rozpoczęła wpis.

W publikacji wspomniała także o przygodzie jaką mogła przeżyć ze swoim nowym ukochanym na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Choć para nie będzie już tak ciężko trenować jak dotychczas, wygląda na to, że taniec w ich życiu pozostanie obecny na dłużej.

Dziękujemy za wspólny czas przez ostatnie tygodnie. To była dla nas najpiękniejsza przygoda z możliwych… bo była RAZEM. O prawdzie, szczęściu i miłości. Pomimo wszystko. Czas na powrót do domu. Taniec pozostanie… bo TERAZ OBOJE go kochamy. Szkoda, że już go nie zobaczycie… a może kiedyś…? – przekazała fanom na Instagramie.

Pod pełnym emocji nagraniem Agnieszki i Marcina pojawiło się wiele słów wsparcia. Fani pary nie ukrywają, że będzie im brakowało niedzielnych występów Rogacewicza i Kaczorowskiej.