W ostatnią niedzielę z programem „Taniec z gwiazdami” pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz.  Para od pierwszego odcinka zachwycała widzów dopracowanymi w każdym detalu występami na parkiecie. Ich taneczna podróż dobiegła końca szybciej, niż wielu się spodziewało.

Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po pożegnaniu z „TzG”

Tuż po odpadnięciu z programu, Agnieszka Kaczorowska zabrała głos w studio „Tańca z Gwiazdami” i na żywo przekazała kilka słów, które mocno wstrząsnęły nie tylko uczestnikami, ale także i jurorami oraz widzami. Tuż po zakończonym odcinku Agnieszka i Marcin postanowili opuścić studio Polsatu. Teraz jednak tancerka ponownie zabrała głos i przekazała kilka ważnych słów internautom na Instagramie.

Dziękujemy.🥹 Za to co dostajemy w tysiącach wiadomości… za energię, która staje w kontrze do hejtu, za życzliwość, za moc, za wiarę w nas… to co do nas ślecie, powoduje, że cały dzień się wzruszamy… jesteśmy absolutnie poruszeni – rozpoczęła wpis.

W publikacji wspomniała także o przygodzie jaką mogła przeżyć ze swoim nowym ukochanym na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Choć para nie będzie już tak ciężko trenować jak dotychczas, wygląda na to, że taniec w ich życiu pozostanie obecny na dłużej.

Dziękujemy za wspólny czas przez ostatnie tygodnie. To była dla nas najpiękniejsza przygoda z możliwych… bo była RAZEM. O prawdzie, szczęściu i miłości. Pomimo wszystko. Czas na powrót do domu. Taniec pozostanie… bo TERAZ OBOJE go kochamy. Szkoda, że już go nie zobaczycie… a może kiedyś…?  – przekazała fanom na Instagramie.

Pod pełnym emocji nagraniem Agnieszki i Marcina pojawiło się wiele słów wsparcia. Fani pary nie ukrywają, że będzie im brakowało niedzielnych występów Rogacewicza i Kaczorowskiej.

  • To była wyjątkowa przyjemność, towarzyszyć Wam. Dziękuję za Waszą autentyczność, prawdziwe emocje, za Waszą życzliwość, serca na dłoni i przede wszystkim szacunek
  • Po tej edycji polubiłam Was jeszcze bardziej … 😍❤️ pamiętajcie, że jesteście wspaniali !!!!!
  • Dziękujemy❤️ kompletnie nie rozumiem tego… życzę Wam spokoju i tej iskry która w sobie macie
  • Nie dajcie się! I mam nadzieję, że Pan Marcin dalej będzie kontynuował przygodę z tańcem, bo ma potencjał
  • Nie mogę dalej w to uwierzyć 😢 Uwielbiałam Was na parkiecie – czytamy w komentarzach pod postem Agnieszki Kaczorowskiej.
Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. KAPiF.

