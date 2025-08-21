Małgorzata Rozenek poprowadzi nowy program: Internauci: „Jak osoba, która jest cała przerobiona, ma innym mówić, jak żyć bez kompleksów?!”
TVN dał jej nowy program. Nie szczędzili jej słów krytyki!
Małgorzata Rozenek-Majdan na jesień rusza z nowym programem „Bez kompleksów” w TVN-ie.
Prezenterka telewizyjna od samego początku wzbudza sporo kontrowersji w związku z prowadzeniem programu o słabościach i kompleksach.
Przede wszystkim internauci zarzucają jej, że kobieta, która z pomocą chirurgów plastycznych zmieniła swój wygląd, nie powinna uczyć innych, jak żyć bez kompleksów…
Małgorzata Rozenek-Majdan stanęła w ogniu krytyki pod najnowszym wpisem TVN-u na Instagramie.
- „Najgorsza osoba, jaką mogli wybrać”,
- „Jak osoba, która jest cała przerobiona, ma innym mówić, jak żyć bez kompleksów?!”,
- „Koszmar. TVN to strzał w kolano, nie rozumiem tego ruchu” — pisali internauci.
Małgorzata Rozenek-Majdan zdaje się jednak nie przejmować krytycznymi słowami.
Celebrytka nie odnosi się do negatywnych komentarzy i zdaje się nie przejmować hejtem.
Co ciekawe, do dyskusji dołączyła się nawet Lidia Kazen, która w rozmowie z Plotkiem zdradziła, że trzyma kciuki za nowy program Małgorzaty Rozenek-Majdan.
„Ja bardzo wierzę w Małgosię w tym formacie. Ona jest spójna i z tym tytułem i z tymi problemami, które mają bohaterki programu. Gośka jest pełna empatii i wsparcia dla nich. Sama przeszła wiele operacji, o których mówi otwarcie i szczerze i ona wie, co kobieta czuje, kiedy potrzebuje jakiejś zmiany” — powiedziała dyrektor programowa TVN.
A wy, co myślicie o nowym programie Małgorzaty Rozenek-Majdan? Czy to będzie hit stacji?
Anonim | 21 sierpnia 2025
Na pewno nie bębę oglądać