Małgorzata Rozenek poprowadzi nowy program: Internauci: „Jak osoba, która jest cała przerobiona, ma innym mówić, jak żyć bez kompleksów?!”

TVN dał jej nowy program. Nie szczędzili jej słów krytyki!

Małgorzata Rozenek-majdan Tvn
/ 21.08.2025 /
EmEl
Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

1 / 6

Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki

Małgorzata Rozenek-Majdan na jesień rusza z nowym programem „Bez kompleksów” w TVN-ie. 

Prezenterka telewizyjna od samego początku wzbudza sporo kontrowersji w związku z prowadzeniem programu o słabościach i kompleksach.

Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

2 / 6

Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki

Przede wszystkim internauci zarzucają jej, że kobieta, która z pomocą chirurgów plastycznych zmieniła swój wygląd, nie powinna uczyć innych, jak żyć bez kompleksów… 

Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

3 / 6

Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki

Małgorzata Rozenek-Majdan stanęła w ogniu krytyki pod najnowszym wpisem TVN-u na Instagramie. 

  • „Najgorsza osoba, jaką mogli wybrać”,
  • „Jak osoba, która jest cała przerobiona, ma innym mówić, jak żyć bez kompleksów?!”,
  • „Koszmar. TVN to strzał w kolano, nie rozumiem tego ruchu” — pisali internauci.
Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. AKPA.

4 / 6

Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki

Małgorzata Rozenek-Majdan zdaje się jednak nie przejmować krytycznymi słowami. 

Celebrytka nie odnosi się do negatywnych komentarzy i zdaje się nie przejmować hejtem.

Lidia Kazen, fot. AKPA.

5 / 6

Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki

Co ciekawe, do dyskusji dołączyła się nawet Lidia Kazen, która w rozmowie z Plotkiem zdradziła, że trzyma kciuki za nowy program Małgorzaty Rozenek-Majdan. 

„Ja bardzo wierzę w Małgosię w tym formacie. Ona jest spójna i z tym tytułem i z tymi problemami, które mają bohaterki programu. Gośka jest pełna empatii i wsparcia dla nich. Sama przeszła wiele operacji, o których mówi otwarcie i szczerze i ona wie, co kobieta czuje, kiedy potrzebuje jakiejś zmiany” — powiedziała dyrektor programowa TVN.

Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. AKPA. źródło AKPA

6 / 6

Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki

A wy, co myślicie o nowym programie Małgorzaty Rozenek-Majdan? Czy to będzie hit stacji? 

Anonim | 21 sierpnia 2025 Odpowiedz

Na pewno nie bębę oglądać

