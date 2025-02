Walentynki to dzień pełen miłości, a Maja Bohosiewicz jak zawsze podeszła do tematu z dystansem i humorem. Na Instagramie opublikowała zabawny post, w którym wróciła wspomnieniami do początków swojego związku. Okazuje się, że dokładnie 10 lat temu jej historia miłosna zaczęła się właśnie w Walentynki!

Maja Bohosiewicz wspomina początki związku! Zdradziła prawdę o ,,Starym”

„10 lat temu zaczęła się nasza historia… właśnie w Walentynki” – napisała Maja. Zdradziła też, że jej partner już wtedy zapowiadał, że za rok również będzie hucznie obchodził to święto.

Maja Bohosiewicz od lat tworzy udany związek z Tomaszem Kwaśniewskim. Para pobrała się w 2018 roku, i razem doczekali się dwójki dzieci – syna Zachary i córki Leonii. Aktorka, znana ze swojego dystansu i humoru, często żartuje ze swojego męża, nazywając go po prostu „starym”. Ich relacja pełna jest wspólnych anegdot, a fani uwielbiają ich za naturalność i szczerość.

W walentynkowym wpisie na Instagramie rozbawiła swoich obserwatorów, wspominając, jak jej ukochany na początku znajomości bardzo się starał:

Lubię wracać do tego momentu, jak tak się starałeś i kwiatki kupowałeś, i byłeś bardzo żywo zainteresowany muzeami, teatrem i książkami– napisała.

Po czym dodała: „Znacie ten typ?! Co mówiła wasza osoba partnerska podczas randkowania, co okazało się bullsh*tem później?”

Jej obserwatorki od razu podchwyciły temat i zaczęły dzielić się swoimi historiami. „Wkładał skarpety do kosza na pranie!!! PRZYSIĘGAM!! Ale przestał”, „Przysięgał, że kocha podróże, a w rzeczywistości najdalej był w Bieszczadach” , ,,​​Faceci na pierwszej randce ZAWSZE przynoszą najlepsze CV, a potem wychodzi jak znają język fiński “– żartowały internautki.

Aktorka jest znana jest z dużego luzu i autoironii, dlatego jej post od razu podbił serca fanek. Wygląda na to, że mimo „bullsh*tu” z początków związku, udało jej się stworzyć relację, która trwa już dekadę!