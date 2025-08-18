Przygotowania do nowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami” trwają pełną parą. Jeden z duetów, który zasili skład to Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. To właśnie oni od samego początku wzbudzają największe zainteresowanie ze względu na swoją relację. Jak się teraz okazuje, zanim zostali taneczną parą, Agnieszka miała rzekomo postawić produkcji pewne ultimatum.

Kaczorowska i Rogacewicz dokazują na treningu przed „TzG”: „Ktoś tu się męczy z miłością…”

Agnieszka Kaczorowska chciała koniecznie zatańczyć z Rogacewiczem

Fani i widzowie programu „Taniec z Gwiazdami” już zacierają ręce i nie mogą doczekać się pierwszych odcinków. Ten sezon będzie o tyle wyjątkowy, ponieważ mija aż 20 lat od emisji pierwszej edycji Polsatowego show.

Jak już wiadomo, skład nowej edycji tanecznego show zasilą: Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Michał Czernecki, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel, Lanberry, Aleksander Sikora, Marcin Rogacewicz i Mikołaj ‚Bagi’ Bagiński.

Kaczorowska już trenuje do „Tańca z gwiazdami”. Nie ćwiczy z Rogacewiczem…

Od samego początku media i internauci byli jednak najbardziej zainteresowani tym, z kim Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz stworzą taneczne pary. Wielu spekulowało, że produkcja połączy ich razem, co faktycznie się stało. Zestawienie tej dwójki jeszcze bardziej podsyca plotki na temat ich miłosnej relacji, o której od tygodni huczy w mediach.

Teraz jak udało się ustalić serwisowi „Pudelek” Agnieszka Kaczorowska dostała nawet podwyżkę za odcinek, jednak to nie na pieniądzach jej zależało. Podobno tancerka bardzo chciała stworzyć parę z Rogacewiczem, co było jej jedynym warunkiem.

Agnieszka zastanawiała się, czy wziąć udział w kolejnej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Kiedy okazało się, że w grze jest nazwisko Marcina Rogacewicza, powiedziała, że zgodzi się tylko pod warunkiem, że to on będzie jej tanecznym partnerem. Nie miała wygórowanych żądań finansowych – właściwie był to jej jedyny warunek – przekazał informator „Pudelka”.

Kaczorowska zaskakuje wyznaniem o relacji z Rogacewiczem. Kiedy oficjalnie potwierdzi związek?!

Produkcja była zadowolona z Agnieszki, dlatego przystali na jej prośbę. Podobne oczekiwana co do partnera miała też Maja Bohosiewicz, która koniecznie chciała zatańczyć z narzeczonym swojej koleżanki, Olgi Frycz.