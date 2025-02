Agnieszka Hyży w ostatnim wywiadzie, którego udzieliła Magdzie Mołek, zdobyła się na odwagę i wspomniała m.in. o trudnym okresie w swoim życiu. Okazuje się, że był on związany także z Mają Hyży, czyli byłą żoną jej obecnego męża. Maja Hyży nie milczała w tej sprawie i podczas jednego z eventów odniosła się do wypowiedzi Agnieszki.

Agnieszka Hyży podczas ostatniego wywiadu z Magdą Mołek poruszyła kilka prywatnych tematów, dotyczących jej rodziny czy związku małżeńskiego z Grzegorzem Hyży. Wątek, który jednak wywołał medialną burzę odnosił się do jej relacji z Mają Hyży, szczególnie w okresie gdy była w ciąży. Jak się okazuje, medialny rozgłos związany z byłą żoną przysporzył jej wtedy wiele stresu, który mocno odbił się na jej ciąży.

Maja Hyży podczas ostatniego eventu „Gwiazdorskie Walentynki”, została zapytana przez dziennikarkę, czy widziała wywiad Agnieszki Hyży i co o nim sądzi. Artystka nie była wylewna w tym temacie i uznała, że temat jest dla niej zamknięty, a całość skwitowała, że ma własne przemyślenia, o których finalnie nie powiedziała.

Coś tam się przewinęło, ale w sumie to nie jest moja sprawa. To jest jej ocena jej sytuacji i tego, co było kiedyś, czy co jest. Nie mnie to oceniać. To jej sprawa, nic mi do tego. Ja już ten temat mam dawno zamknięty. Pojawiło się tam kilka takich aspektów dotyczących nas, ale nie będę tego komentować. To są jej wypowiedzi, powiedziała, co chciała. Ja mam swoje przemyślenia na ten temat, ale to zostawiam dla siebie – skomentowała Maja Hyży.