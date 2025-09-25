Małgorzata Rozenek od lat przyciąga uwagę nie tylko swoją karierą, ale i wyglądem. Podczas pobytu na Sri Lance, gdzie pracuje nad nowym projektem, znalazła czas na rozmowę z fanami. To właśnie tam padło pytanie, które od razu wywołało gorącą dyskusję.

Małgorzata Rozenek wprowadza się do wymarzonej willi! Marmur, taras z kuchnią i luksusowy domek dla Henia… (FOTO)

Małgorzata Rozenek zaskoczyła szczerym wyznaniem. Ujawniła ile waży

Małgorzata Rozenek jest jedną z tych gwiazd, które nie ukrywają przed fanami szczegółów swojego życia. Prezenterka, która obecnie przebywa na Sri Lance w związku z nagraniami kolejnego sezonu „Królowej przetrwania”, postanowiła zorganizować na Instagramie serię pytań i odpowiedzi. To popularna forma Q&A, podczas której fani mogą pytać o wszystko – od pracy, przez podróże, aż po kwestie bardzo osobiste.

Małgorzata Rozenek sprząta pokój syna w Paryżu! LUKSUSOWY akademik Stasia wygląda niczym 5-gwiazdkowy hotel

Jedno z pytań dotyczyło jej wagi. Rozenek postanowiła odpowiedzieć bez ogródek i przyznała, że waży obecnie dokładnie 53 kilogramy. To wyznanie natychmiast wywołało lawinę komentarzy, bo jeszcze w lipcu gwiazda deklarowała, że ważyła 54 kg. Szybko więc pojawiły się głosy, że Małgosia znowu schudła.

Pod jej zdjęciami na Instagramie obserwatorzy nie kryją emocji. Jedni chwalą prezenterkę za świetną formę i konsekwencję w dbaniu o sylwetkę, inni martwią się, że gubi kolejne kilogramy.

„Gosia, już wystarczy, wyglądasz idealnie” – apelują.

Sama zainteresowana podkreśla jednak, że jej figura to zasługa regularnych treningów i zdrowego stylu życia, a nie restrykcyjnych diet.

Małgorzata Rozenek z rodziną ruszyła w podróż kamperem. Napotkali pierwsze trudności… (FOTO)

Nie da się ukryć, że temat wagi Małgorzaty Rozenek zawsze budzi ogromne zainteresowanie. Jej najnowsze wyznanie tylko podsyciło dyskusje i sprawiło, że fani jeszcze uważniej śledzą każdy szczegół z egzotycznej podróży gwiazdy.